Собаки-долгожители: 7 пород с крепким здоровьем и нежным характером

Папильон / © Associated Press

Реклама

Собаки, которые живут дольше других и при этом остаются нежными компаньонами, традиционно привлекают внимание будущих владельцев. В подборке — семь пород, которые сочетают длительную продолжительность жизни, преданность и мягкий характер. Эксперты отмечают: генетика, надлежащий уход и контроль здоровья имеют ключевое значение, но именно эти породы чаще всего демонстрируют высокую жизнестойкость.

Об этом сообщил World Animal Foundation.

Австралийская пастушья собака

Эта активная и умная порода отличается выносливостью и сильной привязанностью к человеку. По данным PetMD, средняя продолжительность жизни составляет 12-16 лет. Австралийские пастушьи собаки нуждаются в регулярной работе и нагрузках — без этого могут скучать и проявлять чрезмерную сообразительность. Основные риски для здоровья — дисплазия тазобедренного сустава и проблемы со зрением. Своевременные осмотры и умеренная активность помогают им оставаться здоровыми в течение многих лет.

Реклама

Ши-тцу

Компактные, нежные и общительные ши-тцу часто доживают до подросткового возраста. Их особенность — склонность к респираторным и глазным проблемам из-за брахицефалического строения морды. Они прекрасно чувствуют себя в умеренном климате и больше всего ценят спокойные прогулки и близость к владельцу. Уход за шерстью и контроль температуры — обязательные составляющие их комфорта.

Папийон

Миниатюрные собаки с характерными «крылышками» на ушах отличаются активностью, умом и длительной продолжительностью жизни — часто 14-16 лет. Они хорошо реагируют на тренировки и любят интерактивные игры. Среди распространенных проблем — стоматологические заболевания, коллапс трахеи и вывих надколенника. Регулярный уход за зубами и контроль веса значительно снижают риски.

Рэт-терьер

Энергичные, уверенные и игривые рэт-терьеры нередко живут 12-18 лет. Они хорошо приспосабливаются к активному ритму и ценят внимание владельца. Самая частая проблема — вывих надколенника, поэтому стоит следить за походкой собаки и избегать чрезмерных прыжков. При должном уходе порода остается выносливой даже в старшем возрасте.

Чихуахуа

Одна из самых маленьких пород в мире способна прожить 14-16 лет и даже больше. Чихуахуа формируют тесную связь с хозяином и часто выбирают «своего человека». Они склонны к стоматологическим заболеваниям, проблемам с сердцем и лишнему весу, поэтому правильное питание и регулярные осмотры имеют первостепенное значение.

Реклама

Австралийская овчарка

Умные и активные австралийские овчарки живут в среднем 12-15 лет. Они ориентированы на взаимодействие и лучше чувствуют себя, когда заняты работой или умственными играми. Среди рисков — дисплазия суставов и проблемы со зрением. Умеренные физические нагрузки и стимуляция интеллекта помогают сохранить их комфорт и здоровье.

Такса

Таксы — харизматичные и преданные собаки, которые часто живут 12-16 лет. Они имеют склонность к заболеваниям позвоночника, что связано с особым строением тела. Владельцам советуют контролировать вес животного, ограничивать прыжки и использовать пандусы для мебели. При таких условиях порода остается активной и ласковой много лет.

Что влияет на долголетие собак

Продолжительность жизни зависит от наследственности, условий содержания и общего здоровья. Маленькие породы часто живут дольше больших, но правильное питание, контроль веса, ежедневные прогулки и регулярные ветеринарные осмотры помогают любой собаке прожить полноценнее. Эксперты также рекомендуют обращать внимание на особенности конкретной породы — от проблем со спиной у такс до чувствительности дыхательных путей у ши-тцу.

Сбалансированный уход, достаточная активность и любовь владельца остаются ключевыми факторами, обеспечивающими комфорт и качество жизни четвероногих компаньонов в любом возрасте.

Реклама

Напомним, некоторых собак в разных культурах считали не просто любимцами, а настоящими талисманами. Эксперты назвали пять пород, которые традиционно ассоциируют с удачей и процветанием.