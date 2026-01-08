Собаки не просто грустят: что на самом деле происходит с ними, когда вы уходите

Собака / © Associated Press

Домашние собаки часто переживают тревогу разлуки, когда хозяева покидают дом, однако рекомендации RSPCA и советы специалистов могут помочь животным легче переносить одиночество. Владельцы хорошо знают этот взгляд — смятение в глазах питомца на пороге и взрыв радости по возвращении. Но объяснить собаке, что хозяин скоро снова появится, практически невозможно.

Об этом сообщило издание Express.

Эксперты отмечают, что многие животные испытывают не просто печаль, а настоящую панику. Популярный пользователь TikTok @pawfyshop сравнивает это с реакцией маленького ребенка, который вдруг потерял маму. Поэтому для снижения стресса важна постепенная тренировка и создание условий, в которых пес чувствует себя безопаснее.

Среди простых методов — оставить собаке вещь с вашим запахом или дать занятие, которое удержит внимание, например, коврик для обонятельных игр. Такие советы появились после предупреждения RSPCA: организация призвала не игнорировать эмоциональное состояние животного и не позволять ему «плакать» в отсутствие хозяина, ведь это может иметь негативные последствия для нервной системы.

В RSPCA добавляют, что выявить проблему непросто: половина собак с поведением, связанным с разлукой, не демонстрируют явных признаков, когда владелец рядом. Поэтому специалисты советуют давать «специальные» игрушки — что-то долговременное, вроде мягкого Конга или жевательных лакомств. Перед этим важно убедиться, что пес охотно пользуется ими, когда хозяин дома. Если же животное игнорирует игрушку наедине, это может свидетельствовать о стрессе.

Еще один способ помочь — спокойная подготовка перед уходом. Собаку рекомендуют выгулять, дать возможность сходить в туалет и немного потренироваться. Вернуться домой следует минимум за полчаса до выхода, а животному — предложить небольшую порцию еды или игрушку-кормушку, ведь сытый пес лучше расслабляется.

Если собака не привыкла оставаться одна или владелец отсутствует более четырёх часов, RSPCA советует обратиться к няне для собак или к специалисту по выгулу. Организация подчёркивает: некоторые собаки начинают нервничать уже через несколько минут после ухода хозяина — или даже до того, как дверь закроется.

Услуги ухода позволяют животному не оставаться одному слишком долго и значительно уменьшают уровень стресса, который оно может переживать в периоды одиночества.

