Собаки с "милой" внешностью могут быть нездоровыми: ветеринар назвал пять опасных черт

Мопс / © Unsplash

Реклама

Ветеринар предупреждает: отдельные физические черты, которые считают «привлекательными» у собак, на самом деле могут свидетельствовать о склонности к серьезным болезням. По его словам, такие характеристики стали привычными из-за селекционного разведения, но существенно ухудшают качество и продолжительность жизни животных.

Об этом сообщило издание Express.

Ветеринар Бен Симпсон-Вернон объяснил в TikTok, что распространенные черты, которые годами формировались у популярных пород, нередко делают собак менее выносливыми и более уязвимыми к болезням. Он призвал потенциальных владельцев тщательно взвешивать выбор породы.

Реклама

Короткие ноги

Породы вроде такс, корги или бассет-хаундов имеют укороченные конечности из-за селекции. Ветеринар отмечает, что такое строение затрудняет движение, снижает физическую активность и повышает риск ожирения. Также короткие лапы часто связаны с проблемами суставов и серьезным поражением межпозвоночных дисков.

Кожные складки

Английские и французские бульдоги, шарпеи и другие породы с морщинистой кожей подвержены постоянным воспалениям, натиранию и инфекциям. По данным PDSA, дерматит кожных складок — одна из самых распространенных проблем у таких собак. Из-за строения морды они также хуже «читают» мимику других собак.

Короткая (приплюснутая) морда

Бульдоги, мопсы, боксеры и ши-тцу относятся к брахицефальным породам. Укороченная морда вызывает трудности с дыханием, проблемы со сном, регуляцией температуры и пищеварением. По словам Симпсон-Вернона, эти собаки могут даже задыхаться во сне из-за собственного мягкого неба.

Опущенные веки

Бассет-хаунды, бладхаунды и мастифы часто имеют чрезмерно низкие веки. Это вызывает сухость глаз, раздражение и склонность к инфекциям, в частности конъюнктивиту. Многим собакам нужны регулярные увлажняющие капли, а иногда — хирургическое вмешательство.

Реклама

Мерлевая окраска

Пятнистый окрас, распространенный у отдельных пород, связан с геном мерль. Он часто сопровождается голубыми или разноцветными глазами, но также может нести риски нарушений слуха и зрения.

Напомним, собаки имеют собственный язык любви — от физического контакта до сна рядом. Эксперт по поведению животных назвала 11 признаков, по которым можно понять, что пес привязан к хозяину.