Соберете до 10 кг перца с одного куста: как приготовить удобрение из хлеба для июльской подкормки

Чем подкормить перец в июле для хорошего урожая / © pixabay.com

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Опытные хозяева рекомендуют простое, но очень эффективное удобрение для перца на основе хлеба. Благодаря регулярному использованию такой подкормки можно собрать от 7 до 10 кг плодов с одного куста. Рассказываем, как приготовить удобрение для перца и почему оно работает лучше других средств. Об этом пишет ресурс VSN.

Почему летом обычного полива недостаточно для болгарского перца

Большинство огородников считают, что для хорошего урожая достаточно регулярного полива. Однако это совсем не так. В июле перец особенно быстро истощает почву и требует дополнительной подкормки. Без него даже при достаточной влаге растение не сможет полноценно плодоносить.

Именно поэтому важно применять удобрение, и наилучшим вариантом для летней подкормки будет натуральная живая закваска. Она не только питает культуру, но и активизирует микрофлору почвы, укрепит иммунитет растения и поможет лучше усваивать воду и полезные вещества.

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Какая польза живой закваски для сладкого перца

Домашняя закваска, приготовленная из обычного хлеба, содержит большое количество полезных микроорганизмов, которые:

стимулируют разрастание кустов;

укрепляют растение и повышают его стойкость к заболеваниям;

улучшают структуру почвы;

помогают корням лучше впитывать влагу и питательные микроэлементы.

Рецепт приготовления удобрения из хлеба

Для приготовления подкормки вам понадобится:

100 г ржаного хлеба;

1 литр теплой воды.

Как приготовить:

Положите хлеб в стеклянную или пластиковую емкость. Залейте его водой. Накройте тканью или марлей, чтобы смесь «дышала». Оставьте в теплом месте на 3–4 дня. После появления кислого запаха закваска будет готова.

Как использовать хлебную закваску для подкормки перца.

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Разведите 1 стакан закваски на 10 л воды.

Поливайте под корень раз в неделю.

Продолжайте подкормку до конца июля.