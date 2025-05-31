Соберете не одно ведро помидор с куста: чем подкормить томаты после высадки в открытую почву

Чем подкормить помидоры после высадки в открытую почву / © Pixabay

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Правильная подкормка помогает томатам эффективно укорениться, ведь она стимулирует корневую систему, чем снабжаю растение всеми необходимыми полезными веществами. Это особенно актуально для высокорослых сортов, ведь они нуждаются в дополнительном внимании.

По словам специалистов, при пересадке следует использовать специальные средства для укоренения.

Если вы видите, что корни не растут, следует повторить использование стимуляторов. Сильная корневая система в начале развития помогает растению получить крепкое здоровье и дать хороший урожай.

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Первую подкормку опытные огородники начинают с калиевой селитры. В этом удобрении содержится 15% азота, который нужен для укрепления стеблей. Они становятся более выносливыми, в то же время не провоцируя чрезмерный рост зелени, как это бывает, если использовать аммиачную селитру.

Также кальциевая селитра содержит большое количество кальция (26%), который требуется для укрепления здоровья растения, повышения его устойчивости к стрессовым условиям, успокаивании других питательных веществ (в частности, калия и азота).

Раствор для подкормки томатов готовится очень просто. Возьмите 12 г калиевой селитры, растворите в 12 л воды. Примерно это 1 ст. ложка без горки. Перед внесением удобрения каждый кустик нужно подлить 1 л чистой воды, а затем добавить 0,5 л раствора с калиевой селитрой.