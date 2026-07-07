Соберите этим летом лаванду: лучшие способы извлечь из растения максимум пользы

Лаванда / © Credits

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Лаванда может быть не только популярным декоративным растением, но и естественным средством защиты дома и сада от нежелательных вредителей. Наиболее эффективным средством считается эфирное масло лаванды, однако для отпугивания насекомых и некоторых других животных также используют сушеные цветы или натуральное мыло с её ароматом.

Об этом сообщило издание House Digest.

Специалисты объясняют, что характерный аромат лаванды обеспечивают летучие эфирные масла, содержащиеся в её фиолетовых цветках. Именно они создают сильный запах, который приятен для большинства людей, но может отпугивать различных вредителей. Наиболее эффективным считается именно эфирное масло, поскольку оно обладает более концентрированным ароматом, чем само растение.

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Для использования в быту рекомендуется приготовить простой спрей, добавив 10–15 капель эфирного масла примерно в пол-литра воды. Также можно воспользоваться другим способом: нанести 5–7 капель масла на ватный диск или шарик, положить его в небольшую открытую стеклянную банку и оставить в местах, где часто появляются вредители. Для поддержания эффекта эфирное масло рекомендуется обновлять каждые несколько дней.

По информации издания, запах лаванды помогает отпугивать комнатных мух. Эти насекомые известны тем, что могут переносить различные заболевания, поэтому их стараются не допускать в жилые помещения. Одним из естественных способов борьбы с ними может стать именно использование лаванды.

Еще одним нежелательным обитателем дома являются серебристые чешуйчатки. Они не кусаются, однако могут повреждать продукты, книги, бумагу, ковры, одежду и другие вещи, поскольку питаются материалами, содержащими крахмал и клей. Издание отмечает, что эти вредители не любят сильных запахов, поэтому лаванда может помочь предотвратить их появление.

Лаванду также рекомендуют использовать для отпугивания пауков. Для этого советуют опрыскивать спреем участки возле дверей, окон, а также тёмные углы, где они чаще всего плетут паутину. Особенно это рекомендуется делать осенью, когда пауки ищут места для зимовки в домах.

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Сильный аромат лаванды может отпугивать даже змей. Речь идет, в частности, об использовании спрея или ватных дисков с несколькими каплями эфирного масла вблизи сараев, каменных стен и других мест, где они могут появляться.

Кроме того, аромат лаванды может помочь в борьбе с мучнистыми червецами— мелкими белыми насекомыми, повреждающими комнатные и садовые растения. Исследования, на которые ссылается издание, свидетельствуют, что эти вредители не любят ароматных трав, в частности лаванды, тимьяна и розмарина. Поэтому высадка таких растений рядом с культурами или использование лавандового спрея может помочь предотвратить заражение.

Еще один вредитель, которого может отпугивать лаванда, — клоп-вонючка. Специалисты советуют высаживать ароматические растения, в частности лаванду, возле дома, а также обрабатывать лавандовым спреем оконные сетки в период, когда эти насекомые начинают искать место для зимовки.

Запах лаванды не нравится и сверчкам. Хотя они не представляют серьезной опасности, попадая в дом, могут доставлять дискомфорт из-за постоянного стрекотания. В профилактических целях рекомендуется распылять лавандовый раствор в трещинах и щелях, где эти насекомые обычно прячутся.

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Кроме того, лаванду используют в качестве профилактического средства против постельных клопов. Издание рекомендует обрабатывать спреем матрасы, мебель и другие тканевые поверхности, особенно перед тем, как оставить дачу или сезонный дом без присмотра на длительное время.

Еще один вредитель, от которого может помочь отпугнуть лаванда, — моль. Для защиты продуктов рекомендуется опрыскивать внутреннюю поверхность кухонных шкафов лавандовым спреем, а шерстяную одежду и одеяла хранить вместе с саше из сушеной лаванды или натуральным мылом с ее ароматом. При ручной стирке шерстяных вещей также можно добавить несколько капель эфирного масла лаванды в воду для полоскания.

Напомним, что высокая трава, кучи хвороста и остатки корма могут привлекать змей во двор. Специалисты рассказали, какие естественные методы помогают предотвратить их появление.

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