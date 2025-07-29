Собираете урожай перцев вплоть до октября: в июле подживите растение действенным коктейлем

Чем подкормить перец в июле, чтобы продлить его плодоношение / © unsplash.com

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В августе ночи уже становятся прохладнее, поэтому очень важно своевременно подкормить сладкие перцы, чтобы собирать урожай до поздней осени. Важнейшее вещество для этой культуры — калий.

Благодаря этому элементу перцы лучше переносят ночные понижения температуры, активизируется процесс созревания плодов, они становятся более сладкими и даже больше. Лучше всего подойдет сульфат калия, потому что в нем не содержится хлора.

Для приготовления действенного раствора возьмите 1 ст. ложку удобрения и растворите в ведре теплой воды. Помните, что холодная вода оказывает плохое влияние на корни растения, поэтому ее использовать нельзя. Подкормка вносится только на влажную почву, поэтому лучше всего это делать после поливки или дождя. На один куст хватит 0,5л.

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Не забывайте, что через неделю после корневой подкормки нужно дополнительно сделать внекорневую. Для него разведите этот же элемент в два раза большего количества воды, обработайте перец по листьям. Делать это лучше под вечер или в пасмурную погоду.