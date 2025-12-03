Сочные котлеты по секрету наших бабушек: как немного манки меняет фарш

Почему добавляют манку в фарш / © pexels.com

Реклама

Манка хорошо впитывала лишнюю влагу и удерживала соки внутри котлет. Благодаря этому мясо оставалось мягким даже после обжарки. Кроме того, крупа делала фарш более однородным — котлеты не распадались и прекрасно держали форму на сковороде.

Хозяйки ценили манку за доступность и универсальность: она была недорога и всегда под рукой. Некоторые добавляли ее в фарш заранее и оставляли настояться — крупа набухала и делала котлеты еще более нежными.

Кулинары отмечают, что манка выполняла роль своеобразного “связывающего элемента”. Она могла заменить яйца или хлеб, которых не всегда хватало.

Реклама

Сегодня об этом способе многие забыли. Но те, кто решается попробовать его снова, удивлены результатом. Современные рецепты часто используют панировочные сухари, однако именно манка придает котлетам ту самую непревзойденную сочность.

Диетологи подтверждают: небольшое количество манки не вредит питательной ценности блюда, а наоборот — делает его более сбалансированным. Некоторые хозяйки экспериментируют с куриным или рыбным фаршем, добавляя манку, и всегда получают очень мягкие котлеты.