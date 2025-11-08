Сода и уксус не помогут: специалист рассказал как правильно почистить заблокированные стоки без использования химии

Как почистить заблокированные стоки без использования химии / © Credits

Реклама

Засор канализации- одна из самых распространенных бытовых проблем. Специалисты предостерегают, что популярный домашний метод борьбы с засорами — использование соды и уксуса — часто оказывается неэффективным и даже может повредить трубы.

Различные типы блокировки требуют различной тактики. В то же время определение местоположения блокировки является ключевым, передает The Mirror.

Кухонные раковины обычно страдают от накопления жира и остатков пищи, в то время как сливы в ванной комнате обычно борются с сочетанием мыльного налета, волос и отмершей кожи.

Реклама

Опытный сантехник и генеральный директор «Ace Plumbing» Джастин Корнфорт отметил необходимость применения целенаправленных методов устранения засорения канализации.

Он предостерегает от траты времени на использование традиционных средств, таких как — смешивание пищевой соды или же других домашних растворов.

Использование раствора из соды и уксуса не является очень эффективным средством для чистки труб / © pixabay.com

Несмотря на то, что эта комбинация (сода и уксус) может помочь с незначительными засорениями на кухне, Джастин уверяет, что она «ничего не делает с волосами и засорениями в ванной комнате».

Для борьбы со стойкими засорами в ванной, особенно образовавшимися от накопления волос, эксперт советует отказаться от химических средств в пользу механических методов. Его главная рекомендация — использовать дренажный шнек (специальный инструмент), который, по его словам, идеально улавливает волосы и быстро освобождает сток.

Реклама

«Дренажный шнек из нержавеющей стали будет замечательным и долговечным инструментом, в отличие от более дешевых пластиковых альтернатив, которые могут сломаться и ухудшить проблему», — отметил специалист.

Для тех, у кого под рукой нет такого инструмента, Джастин предлагает использовать проволочную вешалку для одежды: полностью выпрямите ее, держа маленький крючок на одном конце, и осторожно просуньте в слив, чтобы вытащить волосы и прочий мусор.

Также специалист отмечает, что засоры на кухне хорошо поддаются ферментативным средствам для чистки сливов. Эти природные растворы содержат ферменты, а иногда и бактерии, которые расщепляют органические вещества, такие как жир, крахмал и белок.

По словам Джастина, эти средства будут намного лучше уксуса, пищевой соды и даже агрессивных химических средств для удаления засоров, связанных с жиром.

Реклама

Натуральные средства действуют мягко, что делает их отличным выбором для регулярной профилактики на кухне, несмотря на более медленное действие против твердых минеральных отложений. Они являются безопасной и практичной заменой уксуса и соды.

Эти решения одобрены сантехниками, поскольку эффективно прочищают стоки, оставляя трубы целыми.

Ранее специалисты рассказали о чистящих средствах, которые вредят сантехнике

Читайте также:

Реклама

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.