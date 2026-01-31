Сода в выпечке разрушает вкус: то, о чем не расскажут никакие кулинарные блоггеры

Чем опасна сода в выпечке / © Pixabay

Кулинары объясняют: сода без кислоты оставляет щелочной привкус, делая пирог горьким и неприятным. Такие результаты подтверждает и практика кондитеров.

Исследования в пищевой химии показывают, что избыток соды разрушает структуру теста. Белки не успевают правильно связаться, и выпечка становится хрупкой. Сода выделяет углекислый газ, образующий поры, но его избыток и тесто теряет эластичность.

Поэтому иногда выпечка приобретает запах мыла — прямое следствие химической реакции. Сода может даже изменить цвет готового изделия, делая его сероватым и непривлекательным.

Кроме того, избыток соды сокращает срок хранения: выпечка скорее черствеет. Она взаимодействует с жирами и белками, что изменяет вкус и текстуру.

Специалисты советуют использовать соду только вместе с кислотой — лимонным соком, кефиром или йогуртом, которые нейтрализуют щелочь. Но даже в этом случае важна точная дозировка, иначе вкус пострадает.

Современные кондитеры все чаще предпочитают разрыхлителю: он действует мягче и безопаснее. Сода остается популярной из-за низкой цены, однако ее влияние на вкус слишком заметно.

Эксперты напоминают: успех выпечки зависит от точности. Любая ошибка в дозировке может испортить результат.

Сода может быть полезна, но только в небольших количествах и всегда вместе с кислотой. Кулинары называют ее «скрытой угрозой» — она незаметна, пока не испортит вкус. Именно поэтому профессионалы избегают чистой соды, предпочитая более надежные методы.