Сок больше не прольется: невероятно простой лайфхак, который оценят все мамы — о нем мало кто знает

Родители часто покупают малышам сок в маленьких бумажных коробочках с трубочкой. Но маленькие дети, беря его в руки, проливают жидкость, загрязняя руки и одежду.

Татьяна Мележик
Лайфхак для родителей, чтобы сок не проливался через трубочку

Лайфхак для родителей, чтобы сок не проливался через трубочку

Проблема состоит в том, что внутри нет воздуха, а потому сок «проталкивается» доверху через трубочку даже при легком нажатии.

Однако существует одна простая хитрость, которая поможет решить проблему за считанные секунды. Перед тем, как вы вставите трубочку, осторожно «отломайте» маленькие «ушки», которые есть по краям верхней части коробки с соком, расправьте их, а уже после этого пробейте трубочкой упаковки, как обычно.

Эти «ушки» создают внутри коробки дополнительное пространство для воздуха, а потому сок будет свободно двигаться и не выливаться наружу.

Теперь ребенок может брать сок в руки, а родители не будут бояться, что он испачкается. Такая хитрость работает практически со всеми картонными упаковками сока.

