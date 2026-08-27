Сокровище для сада: как превратить истощенную почву из горшков в идеальное удобрение

Садоводы советуют никогда не выбрасывать старую почву из вазонов. / © Credits

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Британские эксперты по садоводству поделились действенным способом восстановления старой почвы , призвав владельцев земельных участков прекратить массово выбрасывать истощенную землю в помойку. Правильная переработка использованного субстрата позволяет существенно сэкономить деньги, снизить количество отходов и безопасно подкормить растения перед началом осеннего сезона.

Об этом пишет The Mirror.

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Как правильно восстановить старый компост

Садовый эксперт Майкл Гриффитс призывает никогда не выбрасывать изможденную землю, а сохранить ее для повторного использования. Он советует начать с того, чтобы высыпать старый грунт в лоток и тщательно удалить из него любые старые корни, сорняки и камни. Землю нужно разрыхлить, чтобы она стала красивой и рассыпчатой, а затем добавить туда горсть универсального удобрения.

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Чтобы окончательно оживить смесь, специалист рекомендует добавить немного свежего компоста или хорошо перепревшего навоза. Хорошим эмпирическим правилом есть пропорция, где на одну часть свежего материала приходится две части старого. После этого достаточно все хорошо перемешать до однородности, и ваша обновленная почва будет полностью готова к использованию.

Почему это важно для сада

Повторное использование старой земли значительно улучшает структурное качество садовой почвы, при условии, что она не поражена болезнями. Отработанный субстрат особенно эффективен как кондиционер для земли. Его внесение на садовые грядки помогает аэрировать тяжелую глинистую почву и одновременно улучшает содержание влаги на песчаных участках.

Кроме того, старый или уплотненный грунт из вазонов служит прекрасной зимней мульчей или верхней подкормкой и помогает подавить сорняки и сохранить влагу вокруг укорененных растений. Август считается идеальным временем для этого процесса, ведь обновленную землю можно использовать для восстановления садовых грядок перед осенними посадками или просто оставить для дальнейшего созревания.

Как часто нужно менять землю в контейнерах

После публикации советов эксперта некоторые садоводы признались, что годами просто выбрасывали землю в отходы. В то же время у многих возник логический вопрос о том, как часто нужно менять землю в вазонах и контейнерах, где растения могут находиться длительное время. По правилам, такую почву следует полностью обновлять каждые один-два года. Однако, если предыдущее растение было поражено вредителями или болезнями, землю необходимо изменить немедленно, чтобы не подвергать опасности новые насаждения.

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