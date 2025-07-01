Соль, уничтожающая закрутки

Реклама

В этом году домашняя консервация обернулась настоящим разочарованием для многих украинских хозяек. поваренной соли, которая сейчас массово представлена на полках супермаркетов.

Какую соль нельзя использовать для закруток

Основная причина испорченной консервации — это импортная соль, в частности, турецкого происхождения, которая заполонила украинский рынок. Главная опасность кроется в почти незаметной на упаковке добавке — E536, или ферроцианид калия.

Биохимик Ольга Гуренко объясняет: «В турецкой соли содержится такая добавка, которая называется ферроцианид калия. Эта добавка Е536 — это пищевая технологическая добавка, которая входит в класс антислежителей». Антислеживатели добавляют для того, чтобы соль не сбивалась в комки, оставалась рассыпчатой и «хорошо сыпалась» даже после длительного хранения. Именно это свойство, которое так нравится потребителям, становится роковым для консервации.

Реклама

Почему эту соль нельзя использовать для консервации

Когда соль с ферроцианидом калия добавляется в консервацию, она нарушает естественные процессы ферментации. Вместо желаемого квашения или маринования бактерии, отвечающие за правильное брожение, не могут нормально работать. В результате:

Огурцы теряют свою хрусткость и становятся мягкими.

Капуста не квасится должным образом, превращаясь в скользкую массу.

В банках появляется плесень.

Хуже всего — консервация начинает бродить, что приводит к вздутию крышек и даже взрыву банок.

«Когда хозяйки добавляют турецкую соль к консервации, как правило, они будут жаловаться на плесень, на скользкость, на то, что огурцы могут терять хрупкость», — предостерегает эксперт.

Украинцы часто радуются «слипающейся» классной соли, не подозревая, что за этим удобством скрывается причина испорченных заготовок. «Оказывается, добавлена к соли „ешка“… Она может стоять у вас год и два, и три, и ничего, она все сыпается, а мы думаем, боже, какая классная соль», — комментируют потребители, понимая проблему постфактум.

Какую соль выбирать для успешных закруток

Чтобы ваши домашние закрутки были безупречными и не преподносили неприятных сюрпризов, выбирайте для консервации только определенную соль.

Реклама

Прежде всего, ищите натуральную каменную или морскую соль — не содержащую никаких примесей.

Обратите внимание на большую помол, такая соль обычно реже содержит антислеживатели, являющиеся ключевым моментом. Всегда внимательно проверяйте состав на упаковке, там должен быть указан только хлорид натрия (NaCl). Категорически избегайте любых маркировок Е536, Е535, Е538, поскольку это различные виды ферроцианидов калия и натрия, которые используются как антислеживатели.

Также избегайте йодированной соли, ведь йод может угнетать важные процессы ферментации и отрицательно влиять на цвет и текстуру ваших консервированных продуктов.