Соль на ботинках: этот домашний способ от мастеров работает на 100%
Когда тает снег, с ним приходит не только весенняя красота, но еще одна неприятность — белые пятна на обуви.
Соль и реагенты на дорогах быстро портят внешний вид ботинок, а с течением времени могут повредить кожу и швы. Но обувь можно спасти — главное знать, как правильно действовать.
Почему появляются белые разводы
Зимой дороги посыпают солью и противогололедными реагентами. Кристаллы попадают на подошву и постепенно втираются в верхнюю часть обуви. В результате:
на коже появляются белые пятна;
материал становится сухим и жестким;
швы начинают разрушаться.
Самый действенный способ очистить обувь
Эксперты советуют один из самых надежных и доступных методов — белый уксус.
Разведите уксус с водой в пропорции 1:1.
Смочите мягкую ткань и аккуратно протрите загрязненные места, особенно сгибы и участки у подошвы, где чаще всего соль накапливается.
После обработки протрите обувь сухой тканью и дайте полностью высохнуть при комнатной температуре — не ставьте рядом с батареей или обогревателем.
Другие эффективные способы
Лимонный сок. Кислота растворяет солевые отложения. Достаточно смочить ватный диск и разделать пятна.
Сода. Смешайте соду с небольшим количеством воды до пастообразной смеси, нанесите на загрязнение на 15–20 минут, затем смойте теплой водой.
Мыльный раствор. Подходит для новых следов. Главное — не переувлажнить обувь.
Как защитить обувь от соли
Профилактика — лучшая защита. Перед выходом на улицу обработайте обувь водоотталкивающим средством. Он создает барьер и уменьшает проникновение влаги и реагентов.
Эксперты также рекомендуют натуральную защитную смесь: равные части жира, пчелиного воска и касторового масла растопите на водяной бане. После застывания получится желеобразная масса, которой нужно тщательно смазать обувь, уделяя внимание швам и местам, где кожа соединяется с подошвой.
Регулярный уход поможет сохранить вид обуви и продлить ее службу.