Солнце, ветер или биогенераторы: какие альтернативные источники энергии существуют

Как обеспечить себя электроэнергией и теплом при блэкауте, сколько это стоит и насколько это выгодно.

Разрушение энергетической инфраструктуры во время войны стимулировало украинцев искать альтернативные источники энергии.

Издание Mind рассказало, как обеспечить себя электроэнергией и теплом в случае блэкаута, сколько это стоит и насколько это выгодно.

Что такое альтернативные источники энергии?

Это энергия, которая производится без использования ископаемого топлива, например, из солнца, ветра, воды, геотермальных источников или биомассы. В 2023 году Украина получила 20% своей электроэнергии благодаря таким источникам. К 2030 году правительство планирует увеличить этот показатель до 27%. На глобальном уровне прогнозируют, что к 2050 году 90% электроэнергии будет производиться из возобновляемых источников.

Солнечные электростанции (СЭС)

Солнечные панели превращают солнечный свет в электричество. Они могут устанавливаться как на больших фермах, так и на крышах частных домов или даже на балконах многоэтажек. Благодаря этому даже при отключении электроэнергии работают лифты и водоснабжение.

Правительство поддерживает переход на солнечную энергию: отменены пошлины и НДС на солнечное оборудование, а также введено льготное кредитование для домохозяйств и бизнеса. К примеру, на приобретение солнечных или ветровых станций мощностью до 10 кВт можно получить до 480 000 грн кредита, а государство компенсирует процентную ставку на 10 лет.

Однако, кроме самих панелей, необходимо устанавливать инверторы для преобразования постоянного тока в переменный и аккумуляторы для хранения энергии. Это увеличивает стоимость системы, но позволяет продавать избыточную энергию в общую сеть.

Цена домашней солнечной станции мощностью 5 кВт стартует от 110 000 грн, а ее окупаемость прогнозируется на уровне 5-6 лет. Однако для полного обеспечения домохозяйства требуется около 10 кВт мощности, что требует значительной площади для установки.

Малые солнечные системы

Для менее масштабных потребностей можно установить несколько солнечных панелей на балконе или на крыше, подключив их к зарядной станции. Такие системы способны обеспечить минимальные потребности при блэкауте, например, работу чайника или экономию на коммунальных платежах.

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Солнечная энергия не создает шума и выбросов и может быть размещена почти всюду. Однако она зависит от погодных условий и эффективна преимущественно летом и днем. Кроме того, установка требует значительных инвестиций, которые могут не окупиться.

Альтернативные источники энергии становятся не только спасением во время блэкаутов, но и шагом к энергетической независимости и устойчивому будущему.

Солнечная черепица, печи и коллекторы

Кроме панелей, солнечную энергию можно собирать с помощью специальной черепицы, которая генерирует электричество и покрывает крышу. Ее стоимость составляет около 3700 грн за квадратный метр.

Солнечные печи, популярные в США, используют солнечный свет для приготовления пищи. В Украине спросом пользуются солнечные коллекторы, которые нагревают воду. Для семьи из нескольких человек две установки мощностью 2 кВт будут стоить от 60 000 грн. Комплекс, способный также обогревать помещение, обойдется в 100 000 грн и окупится за 3-6 лет.

Ветряные электростанции

Ветрогенераторы могут работать день и ночь, а зимой — даже лучше из-за усиления ветра. Однако их эффективность зависит от региона. Перед установкой обычно проводят исследование участка в течение полугода.

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Вертикальные ветрогенераторы стоят дешевле, но производят мало энергии. Например, модель мощностью 100 Вт стоит от 8000 грн, а на 400 Вт – от 20 000 грн. Дополнительное оборудование и мачту придется покупать отдельно. Окупаемость составляет 10-25 лет в зависимости от условий.

Гидроэлектростанции

Малые гидроэлектростанции устанавливают на ручьях или реках. Примером является украинский энтузиаст, создавший установку мощностью 150-300 Вт за 10 000 грн. Для большей мощности требуется сильный водный поток и немалые инвестиции.

Законодательной базы для домохозяйств пока нет, поэтому процесс не нуждается в разрешениях, но и юридически не является урегулированным.

Геотермальная энергетика

Тепло из недр Земли можно использовать с помощью тепловых насосов. Стоимость стартует от 30 000 грн и зависит от площади помещения.

Биогенераторы

Твердотопливные котлы, работающие на древесине или агроотходах, дают возможность производить тепло. Стоимость таких устройств начинается от 15 000 грн.

Напомним, что зимой в Украине по разным сценариям может не быть света от 12 до 20 часов в сутки.