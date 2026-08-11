Солнечное затмение 2026 года: где, когда и как наблюдать это астрономическое явление

Солнечное затмение / © ТСН.ua

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12 августа 2026 г. произойдет полное солнечное затмение. Оно пройдет над частью Европы и Атлантическим океаном, а частичную фазу можно будет наблюдать на значительно большей территории примерно на четверти планеты.

Об этом рассказывает newscientist.

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Где и когда можно увидеть солнечное затмение и как наблюдать за ним безопасно

В среду, 12 августа, тень Луны пройдет через несколько регионов Северного полушария. Полная фаза затмения будет доступна только на узкой полосе, тогда как частичное затмение увидят жители гораздо большей территории.

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Где можно увидеть полное солнечное затмение

Полная фаза затмения начнется около полудня по местному времени на территории России, после чего тень Луны будет двигаться к востоку через Северный Ледовитый океан.

Далее она пройдет недалеко от Северного полюса и достигнет северо-восточной части Гренландии после 16:00 по местному времени.

Тень будет двигаться вдоль восточного побережья Гренландии со скоростью более 3400 км/ч. Максимальная продолжительность полной фазы составит примерно 2 минуты 18 секунд.

После Гренландии полоса полного затмения пересечет Атлантический океан и достигнет Исландии. Именно здесь явление можно будет наблюдать уже в густонаселенной части маршрута.

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В Рейкьявике полная фаза продлится чуть больше минуты и наступит около 17:48 по местному времени.

Для Исландии это будет особенное событие: предыдущее полное солнечное затмение там наблюдалось в 1954 году, а следующее будет только в 2196 году.

После Исландии тень Луны снова пройдет над Атлантикой и выйдет на сушу в северной Испании около 20:30 по местному времени. Полоса полного затмения также коснется северо-восточной части Португалии и Балеарских островов у восточного побережья Испании.

После захода Солнца затмение завершится.

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Где будет видно частичное затмение Солнца

Частичную фазу, во время которой Луна закрывает только часть солнечного диска, можно будет увидеть на территории, охватывающей примерно четверть планеты.

В Великобритании и Ирландии Луна закроет от 90 до 96% солнечного диска.

В Лондоне затмение будет продолжаться примерно с 18:17 до 20:06, а максимальная фаза ожидается в 19:12 по местному времени. Поскольку Солнце будет находиться низко над горизонтом и будет приближаться к закату, для наблюдения требуется открытый вид на закат.

Частичное затмение также будет видно в большинстве районов Канады, Аляски и северо-востока США.

К примеру, в Монреале Луна закроет около 18% Солнца, максимум ожидается в 13:45. В Нью-Йорке затмение будет значительно слабее — около 9%, а максимальная фаза придется примерно на 13:54.

Что происходит во время полного затмения

Во время полной фазы Луна полностью закрывает солнечный диск. В этот момент дневной свет быстро слабеет, превращаясь в сумерки, а температура у поверхности Земли может снизиться на несколько градусов.

Также становятся заметны звезды, а вокруг затемненного Солнца появляется его внешняя атмосфера — корона.

В обычных условиях корону трудно увидеть из-за значительно более яркого света других частей Солнца. Когда Луна полностью закрывает солнечный диск, горячая плазма короны становится видимой невооруженным глазом.

Именно наблюдение за короной является одной из главных причин, почему полные солнечные затмения представляют интерес для ученых. Они позволяют исследовать внешние слои солнечной атмосферы и, в частности, пытаться объяснить, почему корона имеет более высокую температуру, чем поверхность Солнца.

Как безопасно наблюдать за затмением

Смотреть прямо на Солнце во время частичного затмения небезопасно без специальной защиты для глаз.

Для наблюдения необходимы специальные очки для солнечных затмений или соответствующий солнечный фильтр. Обычные солнцезащитные очки не обеспечивают достаточной защиты.

Если специальных очков нет, наблюдать за явлением можно косвенным способом — например, с помощью простой камеры-обскуры или проекции формы Солнца через естественные тени.

При полной фазе ситуация иная: когда Луна полностью закрывает солнечный диск, корону можно наблюдать напрямую. Но как только появляется даже небольшая часть яркого солнечного диска, защиту для глаз нужно использовать снова.

Полное солнечное затмение 12 августа 2026 станет одним из наиболее заметных астрономических явлений года для наблюдателей в части Европы.

Лучшие условия для наблюдения полной фазы будут иметь те, кто окажется на узкой полосе прохождения лунной тени — от Гренландии и Исландии до северной Испании.

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