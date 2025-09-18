Солнечное затмение 21 октября принесет неожиданные счастливые перемены в жизнь этих 4 знаков зодиака

Кому ждать изменений после солнечного затмения / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Сентябрь 2025 года станет переломным периодом: 21 сентября наступит солнечное затмение в Деве, которое завершит сезон затмений и откроет новую страницу в жизни многих людей. Это не просто астрономическое явление, а момент мощных энергетических сдвигов, когда жизнь словно берет руль в руки и подталкивает к важным решениям. Самое сильное влияние ощутят Водолеи, Девы, Рыбы и Скорпионы.

Что такое сезон затмений

Сезон затмнений — это время, когда Солнце, Луна и Земля выстраиваются в одну линию, создавая особый поток энергии. Обычно он длится около 35 дней и встречается дважды в год. В 2025-м этот цикл стартовал 7 сентября с полного лунного затмения в Рыбах и завершится 21 сентября частичным солнечным затмением в Деве. В этот период жизнь ускоряется, события складываются неожиданно, а обстоятельства часто вынуждают принимать решения, которые могут кардинально изменить судьбу каждого из нас.

Какие изменения принесет солнечное затмение в Деве

Солнечное затмение в Деве символизирует новое начало и возможность переписать свою историю. Этот знак отвечает за порядок, здоровье и ежедневные привычки. Если предыдущее лунное затмение в Рыбах вынудило отпустить иллюзии и избавиться от токсических привычек, то теперь наступает время для создания новых правил в своей жизни.

Реклама

На самом деле изменения могут быть резкими:

разрыв в отношениях;

смена профессии;

переезд;

новые правила в отношениях с собой и другими.

Кто ощутит влияние солнечного затмения 21 сентября больше всего

Водолей — серьезные изменения в сфере финансов, ценностей и личной свободы.

Дева — время переосмысления отношений и собственной идентичности. Нужно научиться ставить четкие границы.

Рыбы — закрытие старого этапа и духовное обновление, которое станет отправной точкой для нового пути.

Скорпион — в центре внимания окажутся любовь, дружба и творческие проекты.

Как подготовиться к этому периоду кардинальных изменений