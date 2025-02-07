Солнечное затмение в 2025 году: когда мы будем его наблюдать, смогут ли увидеть явление в Украине

Этой весной у жителей Украины будет возможность увидеть солнечное затмение. Когда и где можно будет наблюдать?

Что такое солнечное затмение

Солнечное затмение наступает, когда Луна оказывается между Землей и Солнцем, временно прикрывая ее свет полностью или частично. Весной 2025 года можно будет увидеть частичное затмение – это явление, во время которого Луна закрывает только фрагмент солнечного диска.

Это затмение относится к циклу повторяющихся солнечных затмений с определенной периодичностью. Подобные события позволяют астрономам исследовать атмосферу Солнца и другие космические процессы. Следовательно, оно интересно не только с эстетической точки зрения, но и с научной.

В древности такие астрономические явления вызывали ужас. К примеру, во время войны между лидийцами и мидийцами в Малой Азии произошло солнечное затмение, которое предсказал древнегреческий философ Фалес. Это событие так поразило воинов, что они прекратили битву и вскоре заключили мир.

Сегодня, когда затмения хорошо изучены и прогнозируемы, их уже не воспринимают как зловещий знак. Большинство людей не связывает их с катаклизмами, хотя некоторые все еще ищет в таких явлениях мистические послания.

Когда произойдет первое солнечное затмение 2025 года

Когда произойдет первое солнечное затмение 2025 года / Фото: pixabay.com

В 2025 году будет два таких явления. Первое частичное солнечное затмение можно будет наблюдать 29 марта. В Украине затмение начнется в 12:58 по киевскому времени и завершится в 14:04. В этот период Луна займет такое расположение, что частично заслонит Солнце.

Его смогут увидеть около 800 миллионов человек в разных уголках мира, а общая продолжительность явления составит около четырех часов.

Украинские наблюдатели увидят частичное затмение — Луна закроет часть Солнца, образуя в небе форму полумесяца. Полностью это явление будет видно только на крайнем севере Квебека, где Солнце затемнится на 94%.

В каких регионах Украины можно будет наблюдать солнечное затмение

По оценкам астрономов, частичное солнечное затмение 29 марта 2025 будет заметным по всей Украине. Лучшие условия для его наблюдения ожидаются в центральных и западных областях, где Луна заслонит наибольшую часть солнечного диска.

Больше всего повезет жителям Львовской, Закарпатской и Хмельницкой областей, хотя даже затмение закроет не более 2% солнечного диска.

Следует помнить о безопасности: наблюдать за Солнцем без специальных защитных очков опасно для зрения.

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