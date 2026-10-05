Солнце готовит крайне неприятный сюрприз: эксперты предупредили о новой магнитной буре

В ближайшие дни на магнитное поле Земли будет влиять поток быстрого солнечного ветра. / © pixabay.com

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В понедельник, 5 октября, ожидается слабая магнитная буря G1. Самым активным периодом должны стать утренние часы.

Об этом идет речь в прогнозе NOAA.

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Самый высокий прогнозируемый индекс составляет Kp 4,67. Это значение уже соответствует порогу G1 по шкале NOAA.

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После этого активность должна начать спадать. На отрезке 06:00–09:00 UTC прогнозируют Kp 4,33, а в течение следующих часов показатель будет постепенно снижаться.

Ранее сообщалось, что в начале октября геомагнитная ситуация на Земле может заметно измениться из-за выброса корональной массы, который произошел на Солнце 28 сентября. Ожидается, что облако плазмы будет двигаться по направлению к нашей планете и может повлиять на магнитосферу Земли.

Как уменьшить влияние магнитных бурь

Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки

Поддерживать водный баланс — пить в течение дня чистую воду

Посмотреть ежедневный рацион — предпочесть легкие блюда, отказаться от алкоголя

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