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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Солнце готовит крайне неприятный сюрприз: эксперты предупредили о новой магнитной буре

Самый заметный период магнитной активности придется именно к утру понедельника.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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В ближайшие дни на магнитное поле Земли будет влиять поток быстрого солнечного ветра.

В ближайшие дни на магнитное поле Земли будет влиять поток быстрого солнечного ветра. / © pixabay.com

В понедельник, 5 октября, ожидается слабая магнитная буря G1. Самым активным периодом должны стать утренние часы.

Об этом идет речь в прогнозе NOAA.

Самый высокий прогнозируемый индекс составляет Kp 4,67. Это значение уже соответствует порогу G1 по шкале NOAA.

После этого активность должна начать спадать. На отрезке 06:00–09:00 UTC прогнозируют Kp 4,33, а в течение следующих часов показатель будет постепенно снижаться.

Ранее сообщалось, что в начале октября геомагнитная ситуация на Земле может заметно измениться из-за выброса корональной массы, который произошел на Солнце 28 сентября. Ожидается, что облако плазмы будет двигаться по направлению к нашей планете и может повлиять на магнитосферу Земли.

Как уменьшить влияние магнитных бурь

  • Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки

  • Поддерживать водный баланс — пить в течение дня чистую воду

  • Посмотреть ежедневный рацион — предпочесть легкие блюда, отказаться от алкоголя

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