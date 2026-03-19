Солнце выбросило много плазмы: магнитная буря 19 марта

Корональные выбросы массы – это огромные потоки плазмы и магнитного поля Солнца / © Associated Press

Сегодня, 19 марта 2026 года, ожидается повышенная геомагнитная активность, которая может повлиять на метеозависимых людей.

По данным NOAA Space Weather Prediction Center, объявлена вероятность геомагнитной бури уровня G2, то есть умеренной по международной шкале.

Причиной называют прибытие корональных выбросов массы, покинувших Солнце 16 марта.

Что делать:

измерять давление и не пропускать назначенное лекарство

пить больше воды, избегать «тяжелой» пищи, кофе и алкоголя

полноценно спать и отдыхать, не перегружать себя

Что такое магнитная буря

Магнитные бури — это реакция магнитосферы на резкие удары и давление солнечного ветра. Магнитный щит Земли из-за вспышек на Солнце просто начинает дрожать и колебаться, что влияет на все поле Земли и, соответственно, на людей. Они продолжаются от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность оказывает непосредственное влияние на наши самочувствие и настроение.

Напомним, 16 марта на Солнце произошла достаточно мощная вспышка класса М2.7, которая повлекла за собой выброс корональной массы в космос.

18 марта на Солнце возникла еще одна вспышка класса М2. Это вторая по мощности вспышка после извержений излучения и энергии класса Х. В любом случае выброс плазмы в результате двух энергетических событий на Солнце, как прогнозируют ученые, приведет к появлению сильной магнитной бури в течение нескольких ближайших дней.