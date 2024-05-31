Сомелье назвал распространенную ошибку в хранении вина после откупорки, что превращает его в яд

Эту ошибку предполагает много людей, но эксперт утверждает, что пить напиток после такого хранения вредно для здоровья.

Очень часто люди недопитой открытой бутылки вина ставят к холодильнику. Однако сомелье и директор компании по аренде баров Spin&Shake Брайан Левато предупреждает, что это грубая ошибка, о которой уже пора забыть.

По его словам, любое вино (белое, красное, сухое, игристое, сладкое) ни в коем случае нельзя хранить в холодном месте, если вы не хотите, чтобы его вкус и качество сильно испортились.

Он говорит, что вина можно ставить в холодильник перед важным событием, чтобы довести их до прохладного состояния. Однако сохранять эти напитки длительное время нельзя из-за того, что низкий уровень влажности приводит к высыханию пробки. Поэтому вино окисляется и портится.

Сомелье предлагает ставить бутылку вина, которую вы уже откупорили, в темное место (без попадания солнечных лучей) со стабильной температурой воздуха +7 – +18°C. Например, это может быть кладовая в коридоре, подвал, гараж или шкаф.

Не следует также хранить открытую бутылку вина на полках над холодильником. Поскольку эта техника выделяет тепло во время своей поднимающейся вверх работы. Такие колебания температуры оказывают негативное влияние на качество напитка, ведь приводят к его расширению и сжатию. Пробка может выталкиваться, поэтому внутрь проникает воздух, что может привести к преждевременной порче продукта.

Сколько можно хранить открытое вино? Эксперт утверждает, если вы даже закупорите бутылку, но затем поставите в холодильник, то напиток будет пригодным максимум 3-5 дней. Затем он полностью окислится, а потому в нем сформируются ядовитые для организма вещества.

Читайте также: