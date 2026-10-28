Сон как у младенца или бесполезная трата времени: зачем на самом деле кладут лавровый лист под подушку

Аромат лавра помогает расслабиться и легче заснуть. / © Фото из открытых источников

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Лавровый лист обычно используют в качестве приправы для супов, соусов и мясных блюд. Однако в обиходе ему нашли еще одно применение: сухие листья кладут под подушку или матрас, чтобы придать спальне легкий травяной аромат. Поклонники такого способа также считают, что варомат лавра помогает расслабиться перед сном и устраняет неприятные запахи.

Об этом пишет El Español.

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Зачем кладут лавровый лист в постель

Самая очевидная причина — характерный запах растения. Лавровые листья содержат эфирное масло с летучими ароматическими соединениями, среди которых есть 1,8-цинеол и линалоол. Когда сухой лист немного растирают, его аромат становится более выразительным.

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Некоторым людям такой запах нравится и поможет создать ощущение уюта перед сном. В то же время нет достаточных научных данных, подтверждающих, что лавровые листья под подушкой само по себе улучшают качество сна, уменьшают тревожность или действуют как средство от бессонницы.

Также не доказано, что несколько сухих листьев способны поглощать влагу из матраса или постельного белья. Лавр имеет свой аромат, но это не значит, что он устраняет причину неприятного запаха или останавливает размножение бактерий в ткани.

Как используют лавровые листья

Для ароматизации спального места обычно выбирают сухие, целые листья. Их можно положить в небольшой тканевой мешочек и оставить под подушкой или матрасом. Так листья не будут крошиться, а запах будет постепенно распространяться вокруг.

Качество пряности можно оценить по внешнему виду и аромату. Сухие листья должны быть целыми, без признаков плесени и чрезмерной влаги. Если слегка растереть лист пальцами, он должен выделять характерный травяной запах.

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Впоследствии аромат будет слабеть, поэтому листья придется заменять. Однако ожидать от него заметной очистки воздуха, удаления влаги или защиты от постельных вредителей не стоит.

Действительно ли лавровое письмо помогает лучше спать

Исследования отдельных ароматических веществ и эфирных масел позволяют изучать возможное влияние запахов на расслабление и сон. Однако результаты таких исследований нельзя автоматически переносить на сухие лавровые листья, положенные под подушку. Это разные способы воздействия ароматических соединений, а концентрация веществ в них существенно отличается.

На сегодняшний день нет убедительных исследований, подтверждающих, что именно этот домашний ритуал помогает быстрее засыпать или лучше отдыхать ночью. Поэтому лавровые листья можно рассматривать только как необязательный способ ароматизации спальни, если его запах приятный.

Людям, чувствительным к сильным ароматам, следует соблюдать осторожность: запах растительных эфирных масел может вызвать дискомфорт или раздражение. Если проблемы со сном повторяются регулярно, полагаться на пряности вместо поиска причин не стоит.

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Домашние уловки и необычные привычки — последние новости

Лавровые листья — не единственная кухонная пряность, используемая вне кулинарии. К примеру, сухую гвоздику оставляют у кровати или кладут под нее, надеясь наполнить комнату приятным запахом и отпугнуть насекомых. Ее аромат связан с эвгенолом — веществом, обладающим исследованными репеллентными свойствами, хотя несколько сухих бутонов не заменяют специализированные средства против вредителей.

Лавровое письмо стало популярным и в совсем другом бытовом ритуале. В соцсетях его начали укладывать под чехол смартфона, считая символом удачи, защиты и благополучия. Такая традиция имеет историческую основу: в Древней Греции и Риме лавровыми венками чествовали победителей, поэтов и полководцев. Однако символическое значение растения не означает, что оно может влиять на реальные события.

Но если речь идет именно о свежести спального места, важнее ароматических уловок обычные гигиенические привычки. На постельном белье накапливаются пот, отмершие клетки кожи и пыль, поэтому регулярная стирка и полная высушка имеют значительно большее практическое значение, чем лавровые листья под матрасом. Специалисты также советуют проветривать спальню и не застилать кровать сразу после пробуждения, если ткань еще влажная.

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