Сын / © pexels.com

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У украинского языка немало теплых слов, которыми родители могут обращаться к своим сыновьям. Привычное «синуля» — не единственный вариант, ведь есть и другие нежные формы, которые звучат естественно и нежно. Некоторые из них имеют давние украинские корни, а другие используют в повседневном общении.

Об этом пишет 24 канал.

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22 ноября отмечается Международный день сына. Это возможность не только поздравить мальчика или взрослого мужчину, но и вспомнить, какие кроткие обращения есть в украинском языке.

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Как правильно называть сына на украинском

Одним из самых распространенных и естественных обращений остается слово «синок». Оно уместно независимо от возраста ребенка — так можно называть и маленького мальчика, и взрослого сына.

Есть и другие нежные формы, которые помогут выразить любовь и заботу:

«Синочку» — нежное семейное обращение. Например: «Сыночек, не забудь тепло одеться».

«Сину» — традиционная форма, которая может звучать как нежно, так и торжественно.

«Синку» — уменьшенно-ласкательный вариант слова «сын», также зафиксированный в украинских словарях.

Отдельного внимания заслуживает слово «синуля». Его иногда воспринимают как заимствование русского языка, однако украинские словари также фиксируют такую форму. В частности, на портале «Горох» ее определяют как разговорное ласковое слово, образованное от существительного «сын».

Поэтому называть «синулю» исключительно русским словом неправильно. В то же время у украинского достаточно других вариантов, если хочется разнообразить ежедневные обращения к ребенку.

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Какими еще словами можно нежно назвать мальчика

Не обязательно использовать только слова, образованные от существительного «син». В украинском языке много образных обращений, которые передают особую любовь к ребенку.

Среди них:

«Сонечко» — так можно назвать ребенка, который является источником радости и тепла.

«Серденько» — нежное обращение к самому дорогому человеку.

«Золотко» — ласковое слово, которым подчеркивают ценность ребенка.

«Скарбе» — обращение к тому, кем очень дорожат.

«Соколику» — традиционные украинские образные обращения, которые придают словам особого звучания.

«Козаче» — одновременно шутливое и гордое обращение к мальчику.

«Пташечко» — особенно нежный вариант для маленького ребенка.

Важно также правильно употреблять эти слова в звательном падеже. Когда обращаемся непосредственно к сыну, говорим «синочку», «синку», «сину», «соколику», «козаче», «серденько».

Итак, выбор зависит от родственных традиций, возраста мальчика и ситуации. Главное, чтобы слова были искренними и передавали любовь.

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