Сорняки и клопы захватывают Украину: что говорят экологи об изменениях климата

Амброзия

Глобальное потепление уже ощутимо сказывается на погоде и мире природы в Украине. Некоторые виды исчезают, а другие — наоборот появляются.

Об этом рассказала глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко в интервью РБК-Украина.

Она отметила, что на юге и востоке страны учащаются длительные засухи, которые вредят сельскому хозяйству, а запад все чаще страдает от паводков и наводнений из-за сильных ливней.

«В Украине изменения климата проявляются в более интенсивных летних засухах, особенно на юге и востоке страны, что негативно влияет на сельское хозяйство. Западные регионы все чаще страдают от паводков и наводнений из-за обильных ливней. Растет и частота и интенсивность экстремальных погодных явлений: волн жары, сильных ураганов и лесных пожаров, которые раньше не имели такой силы и регулярности. Например, в последние годы в Черкасской, Киевской и Одесской областях фиксируют рекордно жаркое лето и очереди засух», — заявила эксперт.

Климатические изменения влияют и на живой мир. Весна наступает раньше, вегетационный сезон удлиняется, из-за чего меняются миграционные маршруты птиц, ритмы размножения животных и распространяются новые вредители.

«Весна наступает раньше, вегетационный сезон удлиняется, что меняет миграционные маршруты птиц, циклы размножения животных и распространение вредителей. В Украине это проявляется появлением новых видов насекомых-вредителей, таких как клопы, и агрессивных сорняков, таких как амброзия, которые ранее не встречались в определенных регионах», — добавила Тимочко.

