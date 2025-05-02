Сорняков и мха во дворе больше не будет: чем уничтожить траву между тротуарной плиткой

Отбеливающее средство. Можно брать самый дешевый отбеливатель, он отлично справится с мхом и сорняками. Следует знать, что средство нужно правильно разводить, иначе на брусчатке могут остаться пятна. Возьмите 5 столовых ложек отбеливателя и разведите в 4 литрах воды, хорошо размешайте и насыпьте в бутылку с пульверизатором. Готовой жидкостью надо опрыскать все растения, которые вы хотите уничтожить и оставить на 10 минут. Дольше держать не следует, потому что пятна от жидкости могут попасть на тротуарную плитку. Брусчатку необходимо вымыть чистой теплой водой и немного подождать, пока обработанные сорняки станут желтыми, а затем удалить их.