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Сорняков и мха во дворе больше не будет: чем уничтожить траву между тротуарной плиткой
Эти простые и эффективные методы помогут избавиться от надоедливой проблемы за несколько минут.
Рассказываем, как уничтожить мох и сорняки между тротуарной плиткой и брусчаткой с помощью подручных средств, которые непременно есть в вашем доме.
Как за 10 минут уничтожить сорняки и мох между тротуарной плиткой и брусчаткой: полезные советы
Отбеливающее средство. Можно брать самый дешевый отбеливатель, он отлично справится с мхом и сорняками. Следует знать, что средство нужно правильно разводить, иначе на брусчатке могут остаться пятна. Возьмите 5 столовых ложек отбеливателя и разведите в 4 литрах воды, хорошо размешайте и насыпьте в бутылку с пульверизатором. Готовой жидкостью надо опрыскать все растения, которые вы хотите уничтожить и оставить на 10 минут. Дольше держать не следует, потому что пятна от жидкости могут попасть на тротуарную плитку. Брусчатку необходимо вымыть чистой теплой водой и немного подождать, пока обработанные сорняки станут желтыми, а затем удалить их.
Пищевая сода и кипяток. Это еще один простой способ, который поможет избавиться от травы или мха между тротуарной плиткой. Все, что для этого нужно сделать, это посыпать содой сорняки и обдать их кипятком. Таким образом, можно уничтожить корни сорняков и они больше не будут расти. Процедуру следует повторять раз в месяц, чтобы трава или мох не росли снова.