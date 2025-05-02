ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
281
Время на прочтение
1 мин

Сорняков и мха во дворе больше не будет: чем уничтожить траву между тротуарной плиткой

Эти простые и эффективные методы помогут избавиться от надоедливой проблемы за несколько минут.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как избавиться от сорняков между тротуарной плиткой

Как избавиться от сорняков между тротуарной плиткой / © www.freepik.com/free-photo

Рассказываем, как уничтожить мох и сорняки между тротуарной плиткой и брусчаткой с помощью подручных средств, которые непременно есть в вашем доме.

Как за 10 минут уничтожить сорняки и мох между тротуарной плиткой и брусчаткой: полезные советы

  • Отбеливающее средство. Можно брать самый дешевый отбеливатель, он отлично справится с мхом и сорняками. Следует знать, что средство нужно правильно разводить, иначе на брусчатке могут остаться пятна. Возьмите 5 столовых ложек отбеливателя и разведите в 4 литрах воды, хорошо размешайте и насыпьте в бутылку с пульверизатором. Готовой жидкостью надо опрыскать все растения, которые вы хотите уничтожить и оставить на 10 минут. Дольше держать не следует, потому что пятна от жидкости могут попасть на тротуарную плитку. Брусчатку необходимо вымыть чистой теплой водой и немного подождать, пока обработанные сорняки станут желтыми, а затем удалить их.

  • Пищевая сода и кипяток. Это еще один простой способ, который поможет избавиться от травы или мха между тротуарной плиткой. Все, что для этого нужно сделать, это посыпать содой сорняки и обдать их кипятком. Таким образом, можно уничтожить корни сорняков и они больше не будут расти. Процедуру следует повторять раз в месяц, чтобы трава или мох не росли снова.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
281
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie