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Сорта голубики, которые дают наибольший урожай: ягоды крупные и очень сладкие
Голубика уже давно стала привычной культурой для украинских садов — ее охотно высаживают как профессионалы, так и любители. Популярность ягоды выросла благодаря современным сортам, отмечаемым обильным плодоношением, выносливостью к холодам и отличными вкусовыми качествами.
Украинские огородники все чаще предпочитают проверенные сорта голубики, которые сочетают высокую урожайность, выносливость и отличный вкус. Среди лучших выделяют три фаворита.
Голубика “Дюк” — раннеспелый сорт с повышенной морозостойкостью
Этот американский сорт прекрасно адаптировался к украинскому климату и заслуженно приобрел популярность среди садоводов. “Дюк” не боится весенних заморозков и начинает плодоносить уже в июле, что делает его одним из самых ранних среди культур голубики.
Достоинства:
крупные, сочные ягоды с приятной сладостью и нежной текстурой;
высокая урожайность — кусты обильно покрыты плодами;
подходит для регионов с непредсказуемой весенней погодой.
Совет: из-за значительной нагрузки на ветви, растения нуждаются в опоре или подвязке.
Голубика “Чендлер” — ароматные ягоды больших размеров
Этот сорт отличается стабильным плодоношением и невероятно крупными ягодами. Кусты достигают 1,5 м в высоту, а плодоносить начинают в начале августа. Период уборки длится больше месяца, что позволяет постепенно наслаждаться урожаем.
Достоинства:
ягоды до 2 см в диаметре — мясистые, сладкие, с насыщенным вкусом;
долго сохраняются свежими и хорошо переносят транспортировку;
идеальный выбор для юга и центра Украины.
Голубика “Бонус” — рекордный размер ягод и неприхотливость
Сорт “Бонус” поражает гигантскими ягодами — до 3 см в диаметре, что делает его настоящим рекордсменом среди голубики. Высокие, раскидистые кусты хорошо чувствуют себя в разных климатических условиях и не нуждаются в сложном уходе.
Достоинства:
сверхбольшие ягоды с восхитительным вкусом;
высокая устойчивость к морозам и заболеваниям;
подходят для длительного хранения и транспортировки.
“Бонус” — идеальное решение для тех, кто ценит урожайность, размер ягод и простоту в выращивании.