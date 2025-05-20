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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
261
Время на прочтение
2 мин

Сорта голубики, которые дают наибольший урожай: ягоды крупные и очень сладкие

Голубика уже давно стала привычной культурой для украинских садов — ее охотно высаживают как профессионалы, так и любители. Популярность ягоды выросла благодаря современным сортам, отмечаемым обильным плодоношением, выносливостью к холодам и отличными вкусовыми качествами.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Какие сорта голубики самые урожайные: стоит посадить

Какие сорта голубики самые урожайные: стоит посадить / © Pixabay

Украинские огородники все чаще предпочитают проверенные сорта голубики, которые сочетают высокую урожайность, выносливость и отличный вкус. Среди лучших выделяют три фаворита.

Голубика “Дюк” — раннеспелый сорт с повышенной морозостойкостью

Этот американский сорт прекрасно адаптировался к украинскому климату и заслуженно приобрел популярность среди садоводов. “Дюк” не боится весенних заморозков и начинает плодоносить уже в июле, что делает его одним из самых ранних среди культур голубики.

Достоинства:

  • крупные, сочные ягоды с приятной сладостью и нежной текстурой;

  • высокая урожайность — кусты обильно покрыты плодами;

  • подходит для регионов с непредсказуемой весенней погодой.

Совет: из-за значительной нагрузки на ветви, растения нуждаются в опоре или подвязке.

Голубика “Чендлер” — ароматные ягоды больших размеров

Этот сорт отличается стабильным плодоношением и невероятно крупными ягодами. Кусты достигают 1,5 м в высоту, а плодоносить начинают в начале августа. Период уборки длится больше месяца, что позволяет постепенно наслаждаться урожаем.

Достоинства:

  • ягоды до 2 см в диаметре — мясистые, сладкие, с насыщенным вкусом;

  • долго сохраняются свежими и хорошо переносят транспортировку;

  • идеальный выбор для юга и центра Украины.

Голубика “Бонус” — рекордный размер ягод и неприхотливость

Сорт “Бонус” поражает гигантскими ягодами — до 3 см в диаметре, что делает его настоящим рекордсменом среди голубики. Высокие, раскидистые кусты хорошо чувствуют себя в разных климатических условиях и не нуждаются в сложном уходе.

Достоинства:

  • сверхбольшие ягоды с восхитительным вкусом;

  • высокая устойчивость к морозам и заболеваниям;

  • подходят для длительного хранения и транспортировки.

“Бонус” — идеальное решение для тех, кто ценит урожайность, размер ягод и простоту в выращивании.

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Дата публикации
Количество просмотров
261
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