Сорта голубики, которые дают наибольший урожай: ягоды крупные и очень сладкие

Какие сорта голубики самые урожайные: стоит посадить / © Pixabay

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Украинские огородники все чаще предпочитают проверенные сорта голубики, которые сочетают высокую урожайность, выносливость и отличный вкус. Среди лучших выделяют три фаворита.

Голубика “Дюк” — раннеспелый сорт с повышенной морозостойкостью

Этот американский сорт прекрасно адаптировался к украинскому климату и заслуженно приобрел популярность среди садоводов. “Дюк” не боится весенних заморозков и начинает плодоносить уже в июле, что делает его одним из самых ранних среди культур голубики.

Достоинства:

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крупные, сочные ягоды с приятной сладостью и нежной текстурой;

высокая урожайность — кусты обильно покрыты плодами;

подходит для регионов с непредсказуемой весенней погодой.

Совет: из-за значительной нагрузки на ветви, растения нуждаются в опоре или подвязке.

Голубика “Чендлер” — ароматные ягоды больших размеров

Этот сорт отличается стабильным плодоношением и невероятно крупными ягодами. Кусты достигают 1,5 м в высоту, а плодоносить начинают в начале августа. Период уборки длится больше месяца, что позволяет постепенно наслаждаться урожаем.

Достоинства:

ягоды до 2 см в диаметре — мясистые, сладкие, с насыщенным вкусом;

долго сохраняются свежими и хорошо переносят транспортировку;

идеальный выбор для юга и центра Украины.

Голубика “Бонус” — рекордный размер ягод и неприхотливость

Сорт “Бонус” поражает гигантскими ягодами — до 3 см в диаметре, что делает его настоящим рекордсменом среди голубики. Высокие, раскидистые кусты хорошо чувствуют себя в разных климатических условиях и не нуждаются в сложном уходе.

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Достоинства:

сверхбольшие ягоды с восхитительным вкусом;

высокая устойчивость к морозам и заболеваниям;

подходят для длительного хранения и транспортировки.

“Бонус” — идеальное решение для тех, кто ценит урожайность, размер ягод и простоту в выращивании.