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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
7086
Время на прочтение
1 мин

Соседи обязательно позавидуют раннему урожаю картофеля: укройте грядки этим материалом

Огородники стараются использовать разнообразные способы, чтобы повысить урожайность картофеля. Для получения раннего урожая советуем укрыть грядки одним материалом.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Как получить ранний урожай картофеля

Как получить ранний урожай картофеля / © Unsplash

Чтобы получить ранний урожай картофеля, очень важно создать для него парниковый эффект. Для этого обратите внимание на любой нетканый материал, в частности пленку.

Помимо эффекта согревания такой материал поможет угнетить рост сорняков и препятствовать размножению вредителей, которые могут повредить ваш урожай, пишут в НаПенсии.

Дополнительно вам не нужно будет подгорать картофель или вносить слишком много удобрений, чтобы получить большой урожай и крепкие клубни. Но важно время от времени проветривать почву, иначе на ней может образоваться гниль.

Эксперты советуют обратить внимание на такие материалы, как агроспан, геотекстиль, спанбонд или лутрасил, потому что с ними удобнее всего работать.

Эти материалы являются легкими, но прочными, вдобавок еще и экологически чистыми. Они отлично пропускают солнечный свет, воду. А еще достаточно долговечны, их можно использовать в течение нескольких сезонов.

Выбирая материал, которым будете укрывать картофель, обращайте внимание на его плотность. Здесь все зависит от погодных условий в вашем регионе. Чтобы получить ранний урожай картофеля, лучше всего подходят материалы белого цвета плотностью 30-40 единиц. Укладывать их нужно на опоры.

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Дата публикации
Количество просмотров
7086
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