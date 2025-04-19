Как получить ранний урожай картофеля / © Unsplash

Реклама

Чтобы получить ранний урожай картофеля, очень важно создать для него парниковый эффект. Для этого обратите внимание на любой нетканый материал, в частности пленку.

Помимо эффекта согревания такой материал поможет угнетить рост сорняков и препятствовать размножению вредителей, которые могут повредить ваш урожай, пишут в НаПенсии.

Дополнительно вам не нужно будет подгорать картофель или вносить слишком много удобрений, чтобы получить большой урожай и крепкие клубни. Но важно время от времени проветривать почву, иначе на ней может образоваться гниль.

Реклама

Эксперты советуют обратить внимание на такие материалы, как агроспан, геотекстиль, спанбонд или лутрасил, потому что с ними удобнее всего работать.

Эти материалы являются легкими, но прочными, вдобавок еще и экологически чистыми. Они отлично пропускают солнечный свет, воду. А еще достаточно долговечны, их можно использовать в течение нескольких сезонов.

Выбирая материал, которым будете укрывать картофель, обращайте внимание на его плотность. Здесь все зависит от погодных условий в вашем регионе. Чтобы получить ранний урожай картофеля, лучше всего подходят материалы белого цвета плотностью 30-40 единиц. Укладывать их нужно на опоры.

Читайте также: