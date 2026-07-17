Соседи удивляются, откуда столько огурцов: один простой полив заставляет кусты плодоносить до самой осени

Как увеличить урожай огурцов / © pexels.com

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Однако опытные дачники знают: секрет заключается не только в регулярном поливе, но и в правильной подкормке.

Если обеспечить растения необходимыми питательными веществами в период активного плодоношения, они будут формировать новые завязи, а собирать свежие огурцы можно будет почти каждый день.

Почему огурцы перестают активно плодоносить

При формировании плодов огурцы тратят огромное количество питательных веществ. Если их не пополнять, растение быстро истощается.

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Самые распространенные причины снижения урожайности:

недостаток калия и фосфора;

нерегулярный полив;

жара и пересыхание почвы;

бедная почва;

отсутствие подкормки во время плодоношения.

Именно поэтому в июле и августе огурцы особенно нуждаются в дополнительном питании.

Натуральная подкормка, которую используют поколения огородников

Одним из самых популярных природных удобрений считается настой древесной золы.

Зола содержит калий, кальций, фосфор, магний и десятки микроэлементов, необходимых для активного роста растений. При этом она не содержит хлора, который плохо переносят огурцы.

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Для приготовления раствора достаточно:

1 стакана просеянной древесной золы;

10 литров теплой воды.

Смесь тщательно перемешивают и оставляют настояться несколько часов. Перед использованием ее перемешивают еще раз.

Под каждый взрослый куст выливают примерно 0,5-1 литр готового настоя после обычного полива.

Как правильно поливать огурцы

Даже самое лучшее удобрение не поможет, если растения испытывают недостаток влаги.

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Соблюдайте несколько простых правил:

используйте только теплую воду;

поливайте рано утром или вечером;

не допускайте пересыхания грунта;

в жаркие дни полив производите чаще;

не лейте холодную воду непосредственно из шланга.

Равномерное увлажнение помогает корневой системе лучше усваивать питательные вещества.

Какие еще удобрения любят огурцы

Чтобы урожай был стабильным, натуральные подкормки можно чередовать.

Хорошо себя зарекомендовали:

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настой крапивы;

компостный чай;

перепревший перегной;

биогумус;

комплексные удобрения для тыквенных культур.

Главное правило — не превышать рекомендованные нормы, ведь избыток удобрений может навредить не меньше их недостатка.

Признаки того, что растениям не хватает питательных веществ

Внимательно осматривайте свои грядки.

О дефиците питания могут свидетельствовать:

пожелтение нижних листьев;

мелкие плоды;

медленный рост;

опадание завязей;

искривление огурцов;

слабое образование новых побегов.

Если вовремя внести подкормку, растения быстро восстановятся.

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Обильный урожай огурцов — это не случайность, а результат правильного ухода. Регулярный полив теплой водой, своевременное внесение натуральных подкормок и внимательное отношение к состоянию растений помогут значительно продлить плодоношение. Даже простые и доступные средства могут дать отличный результат, если использовать их регулярно и в нужное время.

FAQ

Чем поливать огурцы, чтобы был большой урожай?

Для поддержания активного плодоношения овощеводы часто используют настой древесной золы, органические удобрения или специальные комплексные смеси для огурцов. Подкормку следует совмещать с регулярным поливом теплой водой.

Чем подкормить огурцы во время плодоношения?

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В период плодоношения огурцы больше нуждаются в калии и фосфоре. Для этого подойдет настой золы, биогумуса, перегной или комплексные удобрения, предназначенные для овощных культур. Вносить их рекомендуется после основного полива, чтобы питательные вещества лучше усваивались растениями.

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