Состарят на 10 лет: стилисты назвали четыре запрещенных цвета весной 2024 года

Весна 2024 года обещает быть модной и яркой, но есть несколько цветов, о которых, по мнению экспертов, лучше забыть в этом сезоне. Они ведь прибавляют возраст.

Давайте рассмотрим четыре оттенка, которые могут визуально добавлять лишние годы, чтобы вы могли избегать их в своих весенних образах.

Бежевый

Хотя этот цвет и считается универсальным и даже классическим, но в этот весенний сезон он может только навредить. Ведь с ним ваш образ станет скучным и получит несколько старомодный вид. Вместо того чтобы выбирать полностью бежевый наряд, попробуйте добавить цветные акценты. Так вы сможете разбавить нейтральный оттенок.

Серый

С одной стороны серый цвет может давать впечатление сдержанности и серьезности, но он совсем не соответствует весеннему настроению. Стилисты не рекомендуют выбирать полностью серые наряды, а если вам все-таки очень нравится этот цвет, попробуйте разбавить его более яркими.

Коричневый

Этот оттенок не только темный, но и довольно тяжелый, поэтому он может сделать образ слишком мрачным и суровым. Стилисты рекомендуют остановиться на альтернативе – выбрать свежие и светлые оттенки, пастельные тона.

Монохромные образы

Весь образ в одном оттенке может выглядеть скучно и однообразно. Специалисты советуют весной 2024 года попробовать играть с контрастом, сочетать разные цвета и текстуры. Именно так вы сможете сотворить живой и яркий образ.

Если вы хотите выглядеть стильно и не прибавить себе лишних лет, следует избегать перечисленных цветов. Отдавайте предпочтение насыщенным, ярким и сочным оттенкам.

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