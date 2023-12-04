Состарят в мгновение ока: эти три стрижки лучше не делать женщинам после 45 лет

Какие прически не рекомендуют женщинам после 45 лет и модные варианты, чтобы их заменить.

То, что подходило вам в 20 лет, не обязательно будет хорошо выглядеть в 45. Конечно, если вы не хотите выглядеть еще старше. Какие прически стилисты не рекомендуют женщинам после 45 лет и на что их заменить?

Каскад

Стрижка Каскад / Фото: YouTube

Хотя такие стрижки часто модны, женщинам элегантного возраста они могут сослужить злую службу. Конечно, пряди у лица подчеркивают красивые черты, но в возрасте 45+ они также привлекут внимание ко всем недостаткам кожи, таким как морщины и другие возрастные изменения. А если еще немного завить кончики от подбородка, то все взгляды будут направлены на нижнюю часть лица, которая с возрастом начинает "сползать" вниз.

Если вам нравится объем и многослойные стрижки, стилисты советуют в элегантном возрасте обратить внимание на градуированное каре.

Чрезмерный объем и кудри

Кучера / Фото: Associated Press

Суперобъем, начесы, высокие прически с завитками – все это стоит оставить в прошлом. Ведь такие стрижки не только прибавляют возрасту, но и подчеркивают все недостатки кожи, которые появляются после 45 лет.

Если вы хотите, чтобы пряди выгодно подчеркивали лицо и делали его овальным, обратите внимание на бобы. Это довольно удачный вариант укороченной на затылке стрижки, имеющей удлиненные пряди у лица. Дополнительно омолаживает.

Выбритые виски, ультракороткая длина

Стилисты уже несколько раз пытались развеять миф, будто бы с возрастом нужно отстригать волосы как можно короче. Такие прически не только не помогают, но и дополнительно устаревают.

Выбритые виски и ультракороткая прическа / Фото: Фото из открытых источников

Хотя популярен стереотип и не лишен смысла, ведь с возрастом волосы начинают истончаться, длина уныло свисает. Однако такое бывает только у тех, у кого от природы пряди тонкие, а если вас одарили шикарной шевелюрой, не торопитесь с ней прощаться.

Выбритые виски и короткие прически – это больше о подростковом бунте. Поэтому выбирайте классические прически, которые создают небольшой объем даже на тонких волосах.

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