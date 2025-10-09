Какой ангел-хранитель вас защищает: как узнать / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Говорят, что каждый человек имеет своего ангела-хранителя, который сопровождает его от рождения, помогает в трудные моменты и оберегает от опасности. Но у некоторых людей эта защита гораздо сильнее, будто сама вселенная стоит рядом. Как узнать, принадлежите ли вы к таким счастливчикам? Для этого есть простой нумерологический способ. Вам нужно составить все цифры своей даты рождения, чтобы увидеть, какое число получится.

Как вычислить число своего ангела

Запишите дату рождения, например, 25.03.1985.

Составьте все цифры: 2+5+0+3+1+9+8+5=33.

Если получилось двузначное число, добавьте цифры снова: 3 + 3 = 6.

Финальное число — это ваш нумерологический код защиты.

Теперь посмотрите, что это значит.

3 — ангел радости и вдохновения

Если вы получили число 3, ваш ангел отвечает за креативность, лёгкость и гармонию. Такие люди словно имеют удачу в кармане: с ними случаются удивительные совпадения, они редко попадают в передряги и легко выходят из любых трудностей. Ваш оберег — улыбка и вера в добро.

Реклама

7 — ангел мудрости и духовного роста

Семерка — самое мистическое число, ваш ангел-хранитель ведет вас путем глубокого понимания, интуиции и знаний. Вы часто ощущаете события наперед и можете избежать опасности буквально «ощущением». Ваш оберег — вода или символ круга, олицетворяющий гармонию души.

9 — ангел света и добрых дел

Те, у кого вышло число 9, имеют мудрейших ангелов. Они приходят на помощь не только вам, но и через вас другим людям. Вы созданы для того, чтобы помогать, лечить, поддерживать. Ваш оберег — свеча или теплое сердце, ведь ваша сила в доброте.