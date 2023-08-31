Совершенно не пара: эксперты утверждают, что шоколад нельзя запивать кофе

Почему эксперты утверждают, что пить кофе с шокодалом совсем не полезно?

Эксперты заявили, что привычка пить кофе с шоколадом не дает насладиться настоящим вкусом обеих продуктов. Так они уверены, что традиция подавать перед кофе стакан обычной воды, которая популярна в некоторых заведениях общепита, помогает очистить полость рта от посторонних привкусов.

А вот с шоколадом все по-другому. С горячими напитками его лучше не совмещать, ведь сахар сильно влияет на вкусовые рецепторы и не позволяет насладиться кофе.

Гастроэнтерологи также считают, что такое сочетание вызывает изжогу. Кофе с шоколадом расслабляют сфинктер, что сильно стимулирует выработку желудочного секрета. Если вы не можете полностью отказаться от десерта к кофе, лучше выбирать несладкую пастилу.

С чем пить кофе, если это не шоколад

С чем пить кофе / Фото: pixabay.com

К кофе подают разные десерты, но здесь важно понять, что разные виды этого напитка употребляют с разными сладостями.

эспрессо — с мороженым, украшенным ореховым печеньем;

крепкий кофе по-восточному — с холодной водой, чтобы полностью раскрыть вкус напитка;

кофе по-арабски или по-африкански — с восточными сладостями, сушеными фруктами, цукатами;

лат, капучино — с круасанами, пирожными, кексами.

Гурманы также предлагают совмещать кофе с дорогими сырами.

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