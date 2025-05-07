Совершенно не так, как это делаем мы: историк рассказал, как украинская шляхта ела сало в XVII веке

Как украинцы ели сало в XVII веке / © Pixabay

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ало издавна считается одним из гастрономических символов Украины, но когда- то его употребляли совсем не так, как теперь.

Подробный рассказ о гастрономических привычках украинской шляхты XVII века представил историк Александр Алферов в своем видео на YouTube. Он основывается на редком историческом источнике — мемуарах французского инженера и картографа Гийома Левассера де Боплана, путешествовавшего по Украине в первой половине XVII века. В своих записях Боплан оставил не только подробные карты, но и описания повседневной жизни, обычаев и кулинарных предпочтений местного населения.

Боплан оставил нам не только исключительные карты украинских земель, но и упоминания о том, как шляхта потребляла сало в то время.

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Историк рассказывает о необычном кулинарном рецепте, который благородные украинцы использовали на застольях XVII века — именно такой вариант приготовления сала зафиксировал Боплан, став очевидцем одного из торжественных банкетов.

Каждый представитель шляхты отрезал себе часть сваренного сала, тщательно нарезая его на крошечные кубики размером с игральную кость, после чего с ложки пробовал его вместе с нежным гороховым пюре. Это блюдо считали настоящим деликатесом, настолько любимым, что его глотали без жевания — с удовольствием и восторгом.

В отличие от сегодняшних привычных сочетаний сала с хлебом, чесноком или луком, украинская аристократия XVII века предпочитала более изысканные гастрономические решения. Обычное вареное сало в тандеме с нежным гороховым пюре в благородных имениях приобретало статус деликатеса — яркий пример того, как скромные продукты превращались в утонченное блюдо.

Это действительно увлекательный кулинарный прием XVII века. Традиции украинской кухни имеют глубокие корни и способны приятно удивить даже самых преданных поклонников национальных вкусов.