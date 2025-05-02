Совсем не киви: как популярный зеленый фрукт назывался раньше и почему его переименовали

Вначале назывался киви / © unsplash.com

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Киви — это фрукт с коричневой ворсистой кожурой и ярко-зеленой кисло-сладкой мякотью, внутри которой содержатся мелкие черные семена. Однако, по словам издания Express, немногие знают, что до начала Холодной войны этот фрукт имел совсем другое название.

Как раньше назывался фрукт киви

Одна из британских блоггерок на TikTok рассказала о первом названии киви, показывая свое дерево. Она отметила, что климат Лондона не позволяет выращивать этот плод, поэтому Великобритания импортирует более 30 миллионов килограммов киви из Новой Зеландии ежегодно. Однако еще в 1959 году этот фрукт имел другое название — китайский крыжовник.

Она объяснила, что во время Холодной войны любые ассоциации с Китаем вызывали негативную реакцию на западных рынках, что значительно усложняло продажу этого фрукта новозеландскими экспортерами. Это создавало трудности для продвижения товара с “китайским” названием.

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Чтобы избежать трудностей с продажей фрукта, компания Turners and Growers решила сменить ее на “киви”. Это имя было выбрано в честь новозеландской птицы, поскольку плод и птица выглядят похоже: оба маленькие, коричневые и пушистые. Благодаря этому изменению в 1959 году киви стал популярным на западных рынках без политических ассоциаций.

Как киви появилось на Западе

В 1904 году Мэри Изабель Фрейзер привезла семена киви в Новую Зеландию, где садовник Александр Эллисон взорвал его. Первые плоды появились в 1910 году. Сначала этот фрукт называли “китайским крыжовником” из-за похожего вкуса. Однако в 1950-х годах, когда начался экспорт в США, такое название стало проблемным из-за антикитайских настроений.

Сначала для фрукта предложили название “мелонет”, но оно не стало популярным из-за высоких таможенных тарифов на дыни и ягоды. В июне 1959 года во время совещания в Окленде Джек Тернер предложил название “киви”, которое быстро набрало популярность в индустрии и стало общеупотребительным.