Советы по борьбе с жирностью волос: как сохранить свои локоны чистыми и объемными

Зима для наших волос – это настоящее испытание. Ибо под шапкой оно довольно быстро жирнеет и теряет свой естественный объем. Рассказываем, что нужно делать, чтобы избежать проблем жирности локонов.

Используйте шампунь для жирных волос

Это очень эффективный метод борьбы с жирностью локонов, потому что такой шампунь именно для этого и предназначен. Поскольку он разработан для устранения избытка жира на коже головы, из-за чего волосы загрязняются и теряют естественный объем.

Шампуни для жирных волос обычно содержат масло чайного дерева или салициловую кислоту. После использования такого средства хорошо выполаскивайте волосы, чтобы не было остатков, которые могут вызвать повторное появление проблемы.

Не мойте голову слишком часто

Именно из-за чрезмерного мытья головы может возникать проблема жирности волос. Поскольку тогда вымываются природные масла кожи головы и производится избыточное количество жира, чтобы компенсировать это. Волосы рекомендуется мыть не чаще чем через день. Можно пользоваться сухим шампунем, когда вы не моете голову. Такое средство поглощает излишки жира на корнях волос и делает его чистым.

Измените средства по уходу за волосами

Возможно, причина жирности ваших волос кроется в чрезмерно тяжелом кондиционере или жирной маске. Попытайтесь скорректировать свой уход за локонами, заменив средства на более легкие или гелеобразные. Старайтесь выбирать шампуни и кондиционеры, не содержащие масла. Также по возможности не пользуйтесь лаками и муссами для укладки волос, так как это их тяготит.

Здоровое питание

Питание также оказывает влияние на состояние наших локонов. Чтобы волосы были эластичными, объемными и густыми, нужно не употреблять жиры животного происхождения в избыточном количестве. Поскольку это способствует чрезмерной выработке жира на коже головы.

Чтобы контролировать жирность своих локонов, следует отдать предпочтение сбалансированному питанию, богатому фруктами, овощами, нежирными белками и т.д. Кроме того, нужно пить воду в достаточном количестве, чтобы кожа головы насыщалась влагой.

Избегайте термической укладки волос

Не стоит слишком часто пользоваться плойками, утюжками и другими инструментами для укладки волос. Поскольку стайлеры лишают пряди природных масел, из-за чего волосы жирнеют за счет компенсаторного кожного жира. Если термоукладки не избежать, выбирайте низкие температуры, чтобы ущерб был минимальным. Кроме того, следует пользоваться термозащитными средствами для волос, чтобы обезопасить их от сухости и жирности, вызванных нагреванием.

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