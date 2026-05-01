Сожгите лавровый лист — и ваша жизнь изменится: мольфар раскрыл ритуал
Сжигание лаврового листа помогает избавиться от негатива, восстановить энергетику и даже привлечь финансовое благополучие.
Одним из таких способов для очистки энергии и привлечения удачи являеся сжигание лаврового листа. Издавна верили, что лавр — не просто специя, он еще и имеет особую силу влиять на атмосферу в доме и внутреннее состояние человека.
Зачем нужно сжечь лавровый лист, рассказал украинский мольфар Максим Гордеев.
Он отмечает, что если вы сожжете лавровый лист — вы уничтожите «совершенно всю отрицательную энергетику вокруг».
«Кроме того, вы еще возобновите свою финансовую энергию, в жизнь привлекутся все нужные люди. Это нужно делать именно через лавровый лист, который является очень магическим артефактом — полотном, чтобы сбывались мечты. Дым от его сожжения очищает пространство и энергию вокруг», — подчеркнул Максим Гордеев.
Что делать:
жечь лавровый лист нужно семь ночей подряд;
каждый вечер пишите на одном лавровом листе ваше имя;
после этого сожгите его;
пепел выбросьте в окно.
По словам мольфара, если вы пропустите хотя бы один день, то стоит начать сначала.
«Семь — это сакральное число, которое полностью очищает все ваши чакры. Это цикл», — рассказал он.
«Семь — это сакральное число, которое полностью очищает все ваши чакры. Это цикл», — рассказал он.