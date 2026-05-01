Лавровый лист. / © Pexels

Реклама

Одним из таких способов для очистки энергии и привлечения удачи являеся сжигание лаврового листа. Издавна верили, что лавр — не просто специя, он еще и имеет особую силу влиять на атмосферу в доме и внутреннее состояние человека.

Зачем нужно сжечь лавровый лист, рассказал украинский мольфар Максим Гордеев.

Он отмечает, что если вы сожжете лавровый лист — вы уничтожите «совершенно всю отрицательную энергетику вокруг».

Реклама

«Кроме того, вы еще возобновите свою финансовую энергию, в жизнь привлекутся все нужные люди. Это нужно делать именно через лавровый лист, который является очень магическим артефактом — полотном, чтобы сбывались мечты. Дым от его сожжения очищает пространство и энергию вокруг», — подчеркнул Максим Гордеев.

Что делать:

жечь лавровый лист нужно семь ночей подряд;

каждый вечер пишите на одном лавровом листе ваше имя;

после этого сожгите его;

пепел выбросьте в окно.

По словам мольфара, если вы пропустите хотя бы один день, то стоит начать сначала.

«Семь — это сакральное число, которое полностью очищает все ваши чакры. Это цикл», — рассказал он.

Реклама

Новости партнеров