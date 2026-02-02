ТСН в социальных сетях

Сожгите лавровый лист в четыре даты в феврале — и ваша жизнь изменится

Лавровый лист считают символом удачи, счастья и исполнения желаний.

Лавровый лист.

Лавровый лист. / © Pexels

Наши предки считали, что лавровый лист — это душистая специя, которая еще и обладает магическими свойствами. Часто лист лавра применялся в ритуалах, которые могут привлечь удачу, улучшить финансовое положение, или помогут избавиться от проблем и негатива.

О ритуалах с сожжением лаврового листа рассказал мольфар Максим Гордеев.

Сжигать лавровый лист нужно в определенные дни. Каждый отвечает на решение отдельной проблемы. К примеру, в течение февраля есть четыре мощных даты.

Когда сжигать лавровый лист

  • 3 февраля — балансируются нынешние отношения и привлекаются новые

  • 8 февраля — открываются денежные пути и новые возможности

  • 16 февраля — очищение дома от тяжелой энергетики

  • 25 февраля — запустится поток финансового роста

Напомним, мы писали о том, что следует положить в свой бумажник, чтобы деньги у вас были всегда.

