Сожгите лавровый лист в четыре даты в феврале — и ваша жизнь изменится
Лавровый лист считают символом удачи, счастья и исполнения желаний.
Наши предки считали, что лавровый лист — это душистая специя, которая еще и обладает магическими свойствами. Часто лист лавра применялся в ритуалах, которые могут привлечь удачу, улучшить финансовое положение, или помогут избавиться от проблем и негатива.
О ритуалах с сожжением лаврового листа рассказал мольфар Максим Гордеев.
Сжигать лавровый лист нужно в определенные дни. Каждый отвечает на решение отдельной проблемы. К примеру, в течение февраля есть четыре мощных даты.
Когда сжигать лавровый лист
3 февраля — балансируются нынешние отношения и привлекаются новые
8 февраля — открываются денежные пути и новые возможности
16 февраля — очищение дома от тяжелой энергетики
25 февраля — запустится поток финансового роста
