Сожгите лавровый лист в эти четыре дать в марте — и жизнь может резко измениться

Лавровый лист. / © Фото из открытых источников

Обычный лавровый лист, который есть на каждой кухне, давно считается сильным символом защиты, очистки и достатка. В народных верованиях он используется не только в кулинарии, но и в различных ритуалах для привлечения удачи и финансового благополучия.

О нескольких ритуалах с лавровым листом рассказал украинский мольфар Максим Гордеев.

По словам мольфара, есть несколько особых дней в марте, когда простые ритуалы с лавровым листом могут помочь сбалансировать отношения, открыть денежные возможности и очистить дом от негативной энергии.

Когда сжечь лавровый лист в марте

4 марта:

балансируются старые отношения и привлекаются новые

6 марта:

откроются денежные дороги и новые возможности

19 марта:

сильнейшая очистка дома от негативной энергии

27 марта:

запустится поток финансового роста

