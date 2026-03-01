ТСН в социальных сетях

Сожгите лавровый лист в эти четыре дать в марте — и жизнь может резко измениться

Лавровый лист может привлечь деньги и очистить ваш дом от негативной энергии.

Лавровый лист.

Лавровый лист. / © Фото из открытых источников

Обычный лавровый лист, который есть на каждой кухне, давно считается сильным символом защиты, очистки и достатка. В народных верованиях он используется не только в кулинарии, но и в различных ритуалах для привлечения удачи и финансового благополучия.

О нескольких ритуалах с лавровым листом рассказал украинский мольфар Максим Гордеев.

По словам мольфара, есть несколько особых дней в марте, когда простые ритуалы с лавровым листом могут помочь сбалансировать отношения, открыть денежные возможности и очистить дом от негативной энергии.

Когда сжечь лавровый лист в марте

4 марта:

  • балансируются старые отношения и привлекаются новые

6 марта:

  • откроются денежные дороги и новые возможности

19 марта:

  • сильнейшая очистка дома от негативной энергии

27 марта:

  • запустится поток финансового роста

Напомним, мы писали о том, чем так опасна одна из самых популярных специй - лавровый лист. Его повара и хозяйки добавляют в блюда почти автоматически. Врачи предостерегают, что неправильное использование лаврового листа или его чрезмерное добавление может нанести вред организму.

