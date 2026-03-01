- Дата публикации
Сожгите лавровый лист в эти четыре дать в марте — и жизнь может резко измениться
Лавровый лист может привлечь деньги и очистить ваш дом от негативной энергии.
Обычный лавровый лист, который есть на каждой кухне, давно считается сильным символом защиты, очистки и достатка. В народных верованиях он используется не только в кулинарии, но и в различных ритуалах для привлечения удачи и финансового благополучия.
О нескольких ритуалах с лавровым листом рассказал украинский мольфар Максим Гордеев.
По словам мольфара, есть несколько особых дней в марте, когда простые ритуалы с лавровым листом могут помочь сбалансировать отношения, открыть денежные возможности и очистить дом от негативной энергии.
Когда сжечь лавровый лист в марте
4 марта:
балансируются старые отношения и привлекаются новые
6 марта:
откроются денежные дороги и новые возможности
19 марта:
сильнейшая очистка дома от негативной энергии
27 марта:
запустится поток финансового роста
