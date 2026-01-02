Сожгите лавровый лист в эти даты в январе и увидите, как изменится ваша жизнь

Лавровый лист. / © Pexels

Реклама

Лавровый лист считают растением силы, победы и защиты. В народных традициях он символизирует привлечение удачи, изобилия и благоприятных перемен в жизни. Считается, что аромат лавра усиливает внутреннюю энергию, помогает избавиться от тревожных мыслей и настраивает на правильные решения.

О ритуалах с лавровым листом рассказал мольфар Максим Гордеев.

Мольфар рекомендует использовать лавровый лист в ритуалах на мощные даты, чтобы открыть новые возможности, привлечь удачу и финансовое благополучие, а также обновить энергию и уверенность в себе.

Реклама

Мощные даты декабря:

6 января – пойдет застой по делам, откроется новое движение;

11 января – вместо тревог наступит внутреннее спокойствие;

17 января – усилится удача в финансах и работе;

22 января – исчезнут препятствия, планы будут легче реализоваться;

28 января – обновляется энергия, появляется уверенность в себе.

Напомним, ранее мы писали о том, зачем вешать лист лавра на новогоднюю елку. Существует старинное поверье, согласно которому он может стать мощным талисманом для привлечения финансового успеха и процветания в 2026 году.