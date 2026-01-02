- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 462
- Время на прочтение
- 1 мин
Сожгите лавровый лист в эти даты в январе и увидите, как изменится ваша жизнь
Лавровый лист ассоциируется с удачей, богатством и защитой от негатива.
Лавровый лист считают растением силы, победы и защиты. В народных традициях он символизирует привлечение удачи, изобилия и благоприятных перемен в жизни. Считается, что аромат лавра усиливает внутреннюю энергию, помогает избавиться от тревожных мыслей и настраивает на правильные решения.
О ритуалах с лавровым листом рассказал мольфар Максим Гордеев.
Мольфар рекомендует использовать лавровый лист в ритуалах на мощные даты, чтобы открыть новые возможности, привлечь удачу и финансовое благополучие, а также обновить энергию и уверенность в себе.
Мощные даты декабря:
6 января – пойдет застой по делам, откроется новое движение;
11 января – вместо тревог наступит внутреннее спокойствие;
17 января – усилится удача в финансах и работе;
22 января – исчезнут препятствия, планы будут легче реализоваться;
28 января – обновляется энергия, появляется уверенность в себе.
