Сожгите лавровый лист в эти даты в январе и увидите, как изменится ваша жизнь

Лавровый лист ассоциируется с удачей, богатством и защитой от негатива.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Лавровый лист.

Лавровый лист. / © Pexels

Лавровый лист считают растением силы, победы и защиты. В народных традициях он символизирует привлечение удачи, изобилия и благоприятных перемен в жизни. Считается, что аромат лавра усиливает внутреннюю энергию, помогает избавиться от тревожных мыслей и настраивает на правильные решения.

О ритуалах с лавровым листом рассказал мольфар Максим Гордеев.

Мольфар рекомендует использовать лавровый лист в ритуалах на мощные даты, чтобы открыть новые возможности, привлечь удачу и финансовое благополучие, а также обновить энергию и уверенность в себе.

Мощные даты декабря:

  • 6 января – пойдет застой по делам, откроется новое движение;

  • 11 января – вместо тревог наступит внутреннее спокойствие;

  • 17 января – усилится удача в финансах и работе;

  • 22 января – исчезнут препятствия, планы будут легче реализоваться;

  • 28 января – обновляется энергия, появляется уверенность в себе.

Напомним, ранее мы писали о том, зачем вешать лист лавра на новогоднюю елку. Существует старинное поверье, согласно которому он может стать мощным талисманом для привлечения финансового успеха и процветания в 2026 году.

