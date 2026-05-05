- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 626
- Время на прочтение
- 1 мин
Сожгите лавровый лист в мае — и жизнь резко изменится: мольфар назвал сильные даты
По словам мольфара, ритуалы с лавровым листом могут влиять на разные сферы жизни — от здоровья до финансов и любви.
В народных верованиях лавровый лист считают не просто специей. Ему приписывают своеобразные «магнитные» свойства — способность притягивать желаемое, отталкивать негатив и гармонизировать окружающее пространство.
Когда следует сжечь лавровый лист в апреле, рассказал украинский мольфар Максим Гордеев.
Он объяснил, что в мае есть дни, когда лавровый лист работает особенно сильно — как символ очищения, намерения и открытия дороги.
«Его сжигают, когда хотят отпустить застой, привлечь удачу, укрепить энергию или попросить пространство о защите. Важно четко сформулировать намерение. Сила ритуала начинается не с огня, а с вашей внутренней уверенности», — подчеркнул Максим Гордеев.
Важные даты:
7 мая — на любовь
11 мая — на укрепление здоровья и восстановления сил
14 мая — на очищение пространства и отведение от себя чужого негатива
18 мая — на восстановление ресурса и жизненной энергии
23 мая — на сдвиг дел с мертвой точки
29 мая — на осуществление задуманного и привлечение удачи
Напомним, ранее мольфар Максим Гордеев раскрыл ритуал с сожжением лаврового листа в течение семи дней.