Лавровый лист. / © pixabay.com

В народных верованиях лавровый лист считают не просто специей. Ему приписывают своеобразные «магнитные» свойства — способность притягивать желаемое, отталкивать негатив и гармонизировать окружающее пространство.

Когда следует сжечь лавровый лист в апреле, рассказал украинский мольфар Максим Гордеев.

Он объяснил, что в мае есть дни, когда лавровый лист работает особенно сильно — как символ очищения, намерения и открытия дороги.

«Его сжигают, когда хотят отпустить застой, привлечь удачу, укрепить энергию или попросить пространство о защите. Важно четко сформулировать намерение. Сила ритуала начинается не с огня, а с вашей внутренней уверенности», — подчеркнул Максим Гордеев.

Важные даты:

7 мая — на любовь

11 мая — на укрепление здоровья и восстановления сил

14 мая — на очищение пространства и отведение от себя чужого негатива

18 мая — на восстановление ресурса и жизненной энергии

23 мая — на сдвиг дел с мертвой точки

29 мая — на осуществление задуманного и привлечение удачи

