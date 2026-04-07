Сожжете свой дом: какие бытовые приборы ни в коем случае нельзя включать через удлинитель

Какие приборы нельзя включать через удлинитель

Удлинители давно стали привычным элементом в каждом доме. Они помогают подключить сразу несколько устройств и решают проблему нехватки розеток. Однако не все задумываются, что неправильное использование удлинителя может привести к перегреву, короткому замыканию и даже пожару. Особенно это касается мощных бытовых приборов.

Почему это опасно

Удлинители имеют ограничения по нагрузке. Когда к ним подключают мощную технику, провода могут перегреваться.

Это приводит к повреждению изоляции, искрению и в худшем случае — воспламенению. Особенно риск возрастает, если удлинитель дешевый или имеет сомнительное качество.

Электрочайник. Это один из самых мощных приборов на кухне. Он быстро нагревает воду, потребляя большое количество электроэнергии. Это может привести к перегреву проводки.

Обогреватели. Электрические обогреватели работают длительное время и создают постоянную нагрузку. Это одна из самых частых причин перегрева удлинителей.

Стиральная машина. При работе она потребляет много электроэнергии, особенно на этапе нагрева воды. Подключение через удлинитель значительно повышает риск поломок и аварий.

Микроволновая печь. Несмотря на короткое время работы, этот прибор обладает высокой мощностью. Удлинитель может не выдержать такой нагрузки.

Электрическая духовка и плита. Это техника, которая должна подключаться только к отдельной розетке с соответствующей проводкой.

Утюг. Он также потребляет много энергии и быстро нагревается, что создает дополнительную нагрузку на удлинитель.

Как пользоваться бытовыми приборами безопасно