Сожжете свой дом: какие бытовые приборы ни в коем случае нельзя включать через удлинитель

Удлинитель — удобное, но потенциально опасное электроизделие. Если использовать его неправильно, можно создать серьезную угрозу для своего дома.

Какие приборы нельзя включать через удлинитель

Удлинители давно стали привычным элементом в каждом доме. Они помогают подключить сразу несколько устройств и решают проблему нехватки розеток. Однако не все задумываются, что неправильное использование удлинителя может привести к перегреву, короткому замыканию и даже пожару. Особенно это касается мощных бытовых приборов.

Почему это опасно

Удлинители имеют ограничения по нагрузке. Когда к ним подключают мощную технику, провода могут перегреваться.

Это приводит к повреждению изоляции, искрению и в худшем случае — воспламенению. Особенно риск возрастает, если удлинитель дешевый или имеет сомнительное качество.

Какие приборы нельзя включать через удлинитель

  • Электрочайник. Это один из самых мощных приборов на кухне. Он быстро нагревает воду, потребляя большое количество электроэнергии. Это может привести к перегреву проводки.

  • Обогреватели. Электрические обогреватели работают длительное время и создают постоянную нагрузку. Это одна из самых частых причин перегрева удлинителей.

  • Стиральная машина. При работе она потребляет много электроэнергии, особенно на этапе нагрева воды. Подключение через удлинитель значительно повышает риск поломок и аварий.

  • Микроволновая печь. Несмотря на короткое время работы, этот прибор обладает высокой мощностью. Удлинитель может не выдержать такой нагрузки.

  • Электрическая духовка и плита. Это техника, которая должна подключаться только к отдельной розетке с соответствующей проводкой.

  • Утюг. Он также потребляет много энергии и быстро нагревается, что создает дополнительную нагрузку на удлинитель.

Как пользоваться бытовыми приборами безопасно

  1. Чтобы избежать опасности, следует подключать мощные приборы непосредственно к стационарной розетке.

  2. Не перегружайте удлинитель несколькими устройствами одновременно.

  3. Следите за состоянием кабеля: если он нагревается или имеет повреждения — использование нужно немедленно прекратить.

  4. Выбирайте только качественные удлинители с защитой от перегрузки.

  5. Не используйте их для постоянного подключения мощной техники.

  6. Также важно не прокладывать кабели под коврами или мебелью — это может привести к перегреву.

