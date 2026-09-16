Созреют до заморозков: как правильно подготовить помидоры к осеннему похолоданию

Помидоры / иллюстративное фото

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Во второй половине сентября тепличные помидоры нередко продолжают активно цвести и завязывают новые плоды, но времени на их полноценный рост почти не остается. Поэтому садоводам рекомендуется тщательно осмотреть растения и без жалости удалить соцветия и завязи, которые уже не смогут созреть.

Автор YouTube-канала «Все своё» отмечает, что от момента образования завязи до полного созревания помидора проходит около сорока пяти дней, а сам процесс значительно замедляется при понижении ночных температур.

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Какой температурный режим необходим помидорам в осенний период

Эксперт отмечает, что томаты активно растут в условиях, когда ночные показания термометра не опускаются ниже 15 градусов. Когда же столбики термометров опускаются до 10–15 градусов, куст прекращает активный рост и направляет все силы исключительно на созревание уже имеющихся помидоров.

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Именно поэтому в сентябре не следует оставлять многочисленные поздние завязи. Основные усилия следует сосредоточить на сохранении тех помидоров, которые уже выросли и способны полностью созреть до наступления устойчивых холодов.

Что нужно сделать с помидорами осенью

Свежие соцветия, появляющиеся на кустах во второй половине сентября, уже не успеют превратиться в спелые плоды, поэтому их лучше обрезать, прежде всего на высоких кустах. Зато уже сформировавшиеся завязи достаточного размера оставляют, ведь в тёплую погоду они вполне способны созреть.

Удаление лишних соцветий освобождает ресурсы растения и перенаправляет их на созревание основного урожая.

Если в течение лета помидоры подкармливали регулярно, дополнительная подкормка в конце сентября не понадобится. Однако эксперт советует следить за влажностью: почва в теплице быстро высыхает даже осенью, а зеленые плоды нуждаются в воде для полноценного роста, поэтому полностью отказываться от увлажнения почвы не следует.

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Верхушки кустов необходимо обрезать

Осенью на высокорослых томатах часто могут появляться новые побеги, верхушки и цветочные кисти, которые уже не успеют дать урожай до первых заморозков. Специалист рекомендует срезать такие верхушки, оставляя на растении только те побеги, которые действительно имеют шансы сформировать спелые помидоры. Такая обрезка помогает кусту не распылять ресурсы и направить все силы на созревание уже сформировавшихся плодов.

Как долго могут плодоносить помидоры

При отсутствии заморозков тепличные помидоры способны давать урожай вплоть до конца сентября, в частности кусты с обильным зеленым и спелым плодоношением. Однако даже однократное значительное похолодание может окончательно уничтожить растения, не оставив им шанса на восстановление во время следующего потепления.

Именно поэтому за созревающими зелеными помидорами следует ухаживать, а от позднего цветения, мелких завязей и лишних верхушек нужно своевременно избавляться.

Напомним, что низкая температура при хранении помидоров может негативно повлиять на вкус и текстуру спелых плодов. Специалисты советуют хранить целые спелые помидоры преимущественно при комнатной температуре, а холодильник использовать только тогда, когда нужно ненадолго отсрочить их размягчение.

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Кроме того, специалисты отмечают, что ежедневное употребление помидоров имеет немало преимуществ для здоровья благодаря витамину С, калию, клетчатке и ликопину, но у некоторых людей это может привести к нежелательным побочным эффектам.

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