Спальня будет теплой даже без отопления: простой совет от эксперта

Как сделать спальню теплой / © Credits

Реклама

В холодный период года сохранение тепла в доме становится серьезным вызовом для многих семей. Повышение температуры отопления быстро отражается на счетах за электроэнергию, поэтому все больше домохозяйств ищут альтернативные способы обогрева жилья.

Об этом сообщило издание Express.

В то же время длительное пребывание в холодных помещениях может негативно влиять на здоровье и качество сна. Именно поэтому эксперты советуют обращать внимание не только на отопительные приборы, но и на бытовые решения, которые помогают удерживать тепло.

Реклама

Консультант по продуктам компании Opera Beds Лиза Дэвис поделилась несколькими бюджетными советами, как сделать спальню уютной зимой без повышения температуры на термостате. По ее словам, одно из самых эффективных изменений является полностью бесплатным — это правильное расположение мебели.

Специалист объясняет, что кровать лучше размещать у внутренних стен дома. Такие стены менее подвержены перепадам температуры, чем внешние, и дольше сохраняют тепло в течение ночи. Зато расположение кровати у внешних стен или окон может способствовать ощущению холода.

Отдельное внимание советуют уделить окнам. Даже современные и хорошо утепленные конструкции могут пропускать холодный воздух и образовывать сквозняки. Поэтому спальное место стоит держать подальше от оконных проемов. Также эксперт предостерегает не закрывать радиаторы мебелью, ведь это снижает их эффективность и мешает равномерному распределению тепла.

Дополнительно рекомендуют использовать ковры на твердых полах. Они выполняют функцию изоляции и уменьшают теплопотери через холодную поверхность. Еще один простой совет — правильно пользоваться шторами. После захода солнца их стоит обязательно закрывать, чтобы удерживать тепло в комнате. Особенно эффективными считаются шторы с термоподкладкой.

Реклама

По словам Лизы Дэвис, лучше всего тепло сохраняют плотные и тяжелые ткани — в частности шерсть, бархат или флис. Если бюджет ограничен, в качестве альтернативы можно использовать дополнительный слой изоляции, например, повесить прозрачную шторку за основными шторами.

Отдельно эксперт советует проверить жилье на наличие сквозняков. Чаще всего холодный воздух проникает через щели возле дверей, окон, плинтусов, пола или кондиционеров. Обнаружить такие места можно, наблюдая за движением воздуха или за пламенем зажженной спички — если оно мерцает, в этом месте есть утечка тепла.

Чтобы сосредоточить тепло в тех комнатах, где люди находятся чаще всего, двери в незанятые помещения советуют держать закрытыми. Для дополнительной защиты от холодного воздуха под дверью можно использовать специальные ограничители или уплотнители.

Такие простые шаги не требуют значительных затрат, но могут помочь поддерживать комфортную температуру в спальне даже без включенного отопления.

Реклама

Напомним, большинство проблем с радиаторами возникают из-за базовых ошибок, которые можно решить без визита сантехника. Есть несколько простых способов, как сделать батареи горячими этой зимой.