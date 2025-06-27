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Спама больше не будет: простая и понятная инструкция, как в Gmail отключить рекламные письма
В Gmail рекламные сообщения часто маскируются под обычные письма, почти не отличаясь от типичных входящих. Полностью избавиться от рекламы можно только с платной подпиской Google Workspace, однако существует встроенный способ скрыть такие письма без дополнительных расширений или сложных настроек.
Об этом рассказали в специализированном технологическом издании Android Authority.
Gmail по умолчанию группирует письма по категориям — “Основные”, “Промоакции”, “Соцсети”, “Обновление” и иногда “Форумы” — чтобы уменьшить нагрузку на входящие. Рекламные рассылки, как правило, попадают во вкладку “Промоакции”, где наверху всегда видно по меньшей мере три спонсируемых письма, а во время прокрутки их количество растет.
Как убрать рекламу в Gmail
Чтобы избавиться от рекламных писем, можно отключить функцию автоматической сортировки входящих по категориям. В результате почта будет отображаться в единой ленте без вкладок, в том числе без вкладки “Промоакции”, куда обычно попадает реклама — поэтому спонсируемые сообщения исчезнут.
Однако следует иметь в виду: вся корреспонденция будет поступать в один общий список. Для тех, кто привык к разделению писем по темам, это может быть неудобно. Но если вы активно управляете почтой — пользуетесь архивацией, очисткой или отложением — отсутствие вкладок не станет существенной проблемой.
Как отключить вкладки “Категорий” в Gmail: пошаговая инструкция
На Android-устройствах:
Откройте приложение Gmail.
Выделите настройки (через меню или значок шестерни).
Выберите нужную учетную запись.
Найдите пункт “Категории входящих”.
Снимите галочку с “Промоакции” и, по желанию, с других вкладок.
На компьютере:
Щелкните значок шестеренки в правом верхнем углу.
В боковом меню найдите раздел “Тип папки „Входящие““.
Выберите “По умолчанию” и нажмите “Настройка”.
Отключите вкладку “Промоакции” и другие категории, которые хотите убрать.
Используйте изменения, нажав “Сохранить”.
После обновления интерфейса все письма будут собираться в единственной папке “Входящие” без рекламных блоков вверху. Выбранная настройка синхронизируется автоматически на всех устройствах, связанных с аккаунтом.