Спама больше не будет: простая и понятная инструкция, как в Gmail отключить рекламные письма

Как отключить рекламу в почте Gmail / © unsplash.com

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Об этом рассказали в специализированном технологическом издании Android Authority.

Gmail по умолчанию группирует письма по категориям — “Основные”, “Промоакции”, “Соцсети”, “Обновление” и иногда “Форумы” — чтобы уменьшить нагрузку на входящие. Рекламные рассылки, как правило, попадают во вкладку “Промоакции”, где наверху всегда видно по меньшей мере три спонсируемых письма, а во время прокрутки их количество растет.

Как убрать рекламу в Gmail

Чтобы избавиться от рекламных писем, можно отключить функцию автоматической сортировки входящих по категориям. В результате почта будет отображаться в единой ленте без вкладок, в том числе без вкладки “Промоакции”, куда обычно попадает реклама — поэтому спонсируемые сообщения исчезнут.

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Однако следует иметь в виду: вся корреспонденция будет поступать в один общий список. Для тех, кто привык к разделению писем по темам, это может быть неудобно. Но если вы активно управляете почтой — пользуетесь архивацией, очисткой или отложением — отсутствие вкладок не станет существенной проблемой.

Как отключить вкладки “Категорий” в Gmail: пошаговая инструкция

На Android-устройствах:

Откройте приложение Gmail. Выделите настройки (через меню или значок шестерни). Выберите нужную учетную запись. Найдите пункт “Категории входящих”. Снимите галочку с “Промоакции” и, по желанию, с других вкладок.

На компьютере:

Щелкните значок шестеренки в правом верхнем углу. В боковом меню найдите раздел “Тип папки „Входящие““. Выберите “По умолчанию” и нажмите “Настройка”. Отключите вкладку “Промоакции” и другие категории, которые хотите убрать. Используйте изменения, нажав “Сохранить”.

После обновления интерфейса все письма будут собираться в единственной папке “Входящие” без рекламных блоков вверху. Выбранная настройка синхронизируется автоматически на всех устройствах, связанных с аккаунтом.

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