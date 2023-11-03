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Спасение от паразитов: как часто нужно менять постельное белье, чтобы не завелись клопы

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
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558
Время на прочтение
2 мин
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Спасение от паразитов: как часто нужно менять постельное белье, чтобы не завелись клопы

Как уберечься от появления постельных клопов / Фото: pixabay.com

Эти насекомые очень опасны, поскольку их укусы могут привести к инфицированию и заболеваниям.

Частота смены постельного белья имеет огромное значение. Это не только из-за соблюдения гигиены и эстетики. Если регулярно менять постель, то можно избежать встречи с неприятными паразитами – клопами-кровопивцами, которые любят грязное белье.

Постельные клопы – это насекомые-паразиты, которых очень сложно уничтожить, если они завелись. Недавно в Париже произошла вспышка увеличения численности этих паразитов, что вызвало беспокойство соседних стран. Впрочем, есть методы, которые помогут предотвратить проблему, о которых рассказали эксперты изданию The Mirror.

Чем опасны постельные клопы

Постельные клопы – это мелкие насекомые, питающиеся преимущественно кровью человека. Укусы насекомых приводят к зуду, аллергии и нарушению сна. А еще клопы могут стать возбудителями заболеваний, их укусы опасны, поскольку приводят ко вторичным инфекциям. И избавиться от этих паразитов крайне трудно, потому что они очень живучи и устойчивы к ядам.

Как уберечься от постельных клопов

Специалисты рекомендуют регулярно менять постельное белье во избежание появления этих паразитов. Эксперты советуют менять свою постель в следующие сроки:

  • наволочки – каждые два-три дня;
  • простыни – каждые семь дней;
  • наматрасники – каждый месяц;
  • пододеяльники – каждые семь дней;
  • подушки нужно стирать каждые полгода.

Если завелись постельные клопы, нужно стирать все вещи при максимально высокой температуре, поскольку тепло уничтожает паразитов и их яйца. Если вы заподозрили заражение, то всю постель нужно держать в хорошо закрытых пакетах, пока вы ее не постираете.

Как обнаружить, что в доме завелись постельные клопы? Есть следующие признаки их присутствия:

  • капли крови от укусов;
  • небольшие коричневые пятна – это их экскременты;
  • непонятный сладковатый запах.

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Дата публикации
Просмотры
558
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