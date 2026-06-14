Реклама

Уход за волосами начинается не только с шампуня или маски. Значительное влияние на состояние локонов имеет даже такая обыденная вещь, как расческа. Неправильно подобранные расческа или щетка могут способствовать ломкости, появлению секущихся кончиков и чрезмерному механическому повреждению.

Как правильно подобрать расческу по типу волос — читайте в материале ТСН.ua.

Парикмахеры отмечают: универсальной модели, одинаково хорошо подходящей всем, не существует. Выбор зависит от плотности, длины, структуры и особенностей укладки. Именно поэтому важно ориентироваться не на модные тренды, а на потребности собственных волос.

Реклама

Лучший вариант для большинства людей — комбинированная щетка

Специалисты часто называют наиболее универсальным решением кисти с комбинированной щетиной, где сочетаются натуральные и нейлоновые зубцы. Нейлоновые элементы помогают легко распутывать пряди, а натуральная щетина равномерно распределяет кожный себум от корней до кончиков. Благодаря этому волосы выглядят более гладкими, блестящими и ухоженными.

Еще одно преимущество заключается в уменьшении статического электричества. Пряди меньше пушатся и легче поддаются укладке. Именно такие щетки часто используют стилисты во время завершающего этапа прически.

Щетка с натуральной щетиной: секрет природного блеска

Натуральная щетина, в частности кабанья, считается одним из лучших инструментов для придания волосам гладкости.

Ее главная особенность заключается не в распутывании узелков, а в деликатном распределении природных масел по всей длине. Благодаря этому локоны приобретают здоровый блеск и выглядят менее сухими.

Реклама

Такой вариант особенно хорошо подходит для:

тонких волос;

прямой структуры;

ослабленных прядей;

волос, склонных к сухости на кончиках.

В то же время, перед использованием натуральной щетки желательно предварительно распутать узелки другим инструментом.

Для густых волос — широкая массажная щетка

Владельцам густой шевелюры парикмахеры советуют обратить внимание на так называемые paddle brush — большие плоские щетки с широкой рабочей поверхностью.

Они позволяют быстрее прорабатывать значительные объемы волос, не создавая избыточного натяжения. Кроме того, такая конструкция помогает равномерно распределять природный жир по длине и уменьшает пушистость.

Реклама

Особенно эффективными считаются модели с мягким амортизирующим основанием, которое смягчает давление на кожу головы.

Для кудрей — расческа с широкими зубцами

Вьющиеся волосы нуждаются в особом подходе. Эксперты рекомендуют использовать расчески с жидкими зубцами, особенно во время ухода после мытья.

Такой инструмент помогает разделять локоны без разрушения их природной формы и уменьшает риск ломкости. Сухие кудряшки расчесывать значительно сложнее, поэтому большинство стилистов советуют работать с ними во время нанесения кондиционера или уходовых средств.

Деревянные гребешки: кому они подходят

В последние годы популярность приобрели деревянные модели. Их преимущество заключается в мягком контакте с кожей головы и меньшем накоплении статического электричества по сравнению с пластиком.

Реклама

Такие изделия хорошо подходят для повседневного использования и могут стать удачным выбором для людей с чувствительной кожей головы. Однако древесину не рекомендуют часто контактировать с водой или использовать во время горячей укладки.

Почему нельзя расчесывать мокрые волосы обычной щеткой

После мытья волос становится более эластичным и уязвимым к повреждениям. Именно поэтому грубое расчесывание влажных прядей часто приводит к ломкости и появлению секущихся кончиков.

Если нужно распутать волосы сразу после душа, лучше использовать специальные щетки для деликатного расчесывания или расчески с широкими зубцами.

Начинать следует с кончиков, постепенно двигаясь вверх к корням. Чтобы минимизировать механическое повреждение, необходимо:

Реклама

распутывать волосы постепенно;

не дергать узелки силой;

избегать резких движений;

не расчесывать пряди слишком часто;

регулярно очищать расческу или щетку от остатков волос и косметических средств.

По словам специалистов, чрезмерное трение может вредить волосам не меньше, чем агрессивные процедуры.

Отметим, что правильно подобранная расческа или щетка не создадут чудеса за один день, однако способны существенно уменьшить ломкость, помочь сохранить длину и сделать волосы более ухоженными без дополнительных затрат на салонные процедуры.

Уход за волосами — советы от экспертов:

Раньше мы писали о том, как часто нужно подстригать волосы, чтобы улучшить рост, создать естественную густоту, предотвратить чрезмерную сухость и ломкость.

Также напомним о 12 секретах, как сделать волосы визуально объемнее и сильнее.

Реклама

Новости партнеров