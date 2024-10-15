Специалист назвала семь продуктов, которые нельзя хранить в дверцах холодильника: вы будете удивлены

Многие хранят в дверце холодильника продукты, которые там оставлять категорически нельзя. Проверьте себя.

По словам Молли Гордон, шеф-повара из Чарлстона, Южная Каролина, перед тем, как класть какие-либо продукты в дверцу холодильника, нужно подумать, как часто вы его открываете. Ведь когда холодильник открывается, то внутрь заходит теплый воздух, а потому все, что расположено в дверце, попадает под его влияние.

Если вы будете помнить об этом, то поймете, что определенные продукты в дверце холодильника все же хранить не стоит. Особенно Молли отмечает запрет на хранение в этом месте семи.

Мясные продукты

Мясные продукты не следует хранить в дверце холодильника именно из-за постоянного колебания температуры. Лучше положить их подальше от дверцы, в задней части холодильника. Там самая низкая температура.

Сыр

Его не следует хранить в дверце по тем же причинам, что и мясные продукты. На самом деле большинство современных холодильников имеют специальные отсеки для сыра, где этот продукт будет оставаться свежим как можно дольше.

Фрукты и овощи

В холодильниках есть специальные ящики для фруктов и овощей внизу камеры, которые предназначены для контроля уровня влаги. Благодаря этому продукты дольше остаются свежими и хрустящими.

Яйца

Прежде всего, яйца довольно хрупкие и одно резкое движение дверцей может создать на кухне необычайный беспорядок. Но дополнительно из-за колебаний температуры и воздействия теплого воздуха у них могут расти бактерии.

Молоко

В дверце холодильника нельзя хранить молоко. И точка. Этот продукт ставят только на полке в задней части холодильника, где температура самая низкая.

Сырое мясо

Теплый воздух, который постоянно заходит в холодильник и больше концентрируется именно у дверцы, когда мы открываем ее, портит сырое мясо.

Продукты в стеклянных банках

Любые баночки или бутылочки не следует хранить в дверце холодильника по одной, очень простой причине. При открытии они могут упасть и разбиться.

Три продукта, которые можно хранить в дверце холодильника

Конечно, на дверце холодильника так много места, что его просто необходимо использовать с пользой. И вот три продукта, которые там можно хранить.

Приправы

Кетчуп, горчица, майонез – все эти продукты безопасно хранить в дверце холодильника. Они содержат консерванты, а потому отличаются более длительным сроком хранения.

Заправка для салата

Она также отличается длительным сроком хранения, поэтому на нее не влияет колебание температур. После открытия ее можно хранить в дверце холодильника до 3 месяцев.

Бутылки с водой, газировка, содовая

Пластиковые бутылки с водой или алюминиевые баночки являются безопасным вариантом для дверцы. Особенно если вы любите пить именно охлажденную жидкость.

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