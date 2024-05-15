Специалист рассказал, как понять, что ваша стиральная машина уже нуждается в очистке

Стиральная машина стала незаменимым помощником в быту. Однако, как и любая другая техника, она нуждается в правильном уходе, который улучшает работоспособность и продлевает срок эксплуатации.

Специалист по продукции AEG Майкл Форбс рассказал изданию Mirror о том, как часто нужно чистить стиральную машину и какие методы лучше всего использовать. Специалист утверждает, что существует один важный "красный флажок", который сразу покажет, что стиральная машина грязная внутри и нуждается в очистке. Это запах тухлых яиц, который идет из барабана.

Такой неприятный запах свидетельствует о накоплении внутри стиральной машины бактерий, которые могут стать причиной возникновения плесени. Она не только будет портить вашу одежду во время стирки, но и будет негативно влиять на здоровье, вызывая проблемы с дыхательными путями.

Как правильно чистить стиральную машину в домашних условиях

Майкл Форбс также рассказал, как почистить стиральную машину, если вы почувствовали запах тухлых яиц. Он говорит, что можно обойтись без магазинов с химией, ведь их заменят сода и уксус. Для этого сделайте несколько шагов:

засыпьте в барабан стакан соды;

затем налейте в лоток для моющих средств полстакана уксуса;

запустите стиральную машину с высокой температурой.

Также следует запомнить несколько важных советов. Прежде всего, после каждой стирки оставляйте дверцу и отсек для жидкого моющего средства открытым, чтобы техника просохла. Регулярно очищайте лоток для моющего средства и фильтр. Для стирки используйте только качественные стиральные средства, которые соответствуют типу одежды, которую вы очищаете. Не перегружайте стиральную машину и не добавляйте избыточное количество моющего средства.

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