Специалист рассказала, чем не следует закусывать алкоголь, хотя эти пять сочетаний кажутся идеальными

Хотя может показаться, что шоколадные конфеты или картофель фри – это идеальное дополнение к алкоголю, однако такое сочетание может вызвать неприятные ощущения.

Едва ли не самым популярным сочетанием пищи и алкоголя считается сыр и вино. Однако мы не всегда употребляем именно их на вечеринках или уютных посиделках с друзьями. Основательница The Perfect Pour (консалтинговая фирма по вину, алкогольным напиткам и образу жизни) Ванита Джаин считает, что важно не переусердствовать ни с тем, ни с другим — ни с питьем, ни с едой.

Она говорит, что большинство людей забывают, что жареная еда и творожная пицца, потребляемая с напитками, являются причиной жира и проблем со здоровьем. Некоторые вещи, которые следует избегать, по словам Джаин, это продукты с высоким содержанием натрия, а также острая и жирная пища, которая может вызвать дискомфорт и повысить кислотность. Увлажнение и выбор богатых питательными веществами продуктов, таких как фрукты и овощи, дают организму топливо, необходимое для переработки алкоголя, утверждает она.

Съесть простой салат перед вечеринкой – это все равно, что пойти на голодный желудок. Убедитесь, что в блюде содержится белок, который переваривается дольше, поскольку это замедлит повышение алкоголя в крови.

Вот некоторые продукты, которых, по мнению экспертов, следует избегать.

Хлеб

Чувствуете вздутие живота после того, как выпили бокал пива и попытались есть все это хлебом? По словам доктора Прашанта Мистри, физиотерапевта и диетолога, употребление хлеба с пивом действительно обезвоживает организм, поскольку печень не в состоянии перерабатывать алкоголь, и в конечном итоге может возникнуть рвота, поскольку организм пытается избавиться от токсинов, которые он не может переварить.

Шоколадные конфеты

Употребление чуть-чуть темного шоколада ежедневно считается полезным для сердца, а также имеет ряд других преимуществ для здоровья, но когда вы сочетаете его с алкоголем, эффект совсем не такой, говорит Мистри. Диетолог утверждает, что это действительно может быть вредным для слизистой кишечника. Как и другие кислые продукты, какао в шоколаде может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Чечевица или фасоль

Фасоль и чечевица являются хорошими источниками железа, и потребление их как части вашей пищи здорово. Однако те же бобовые не подходят для хорошего сочетания с алкоголем, говорит Мистри. Фасоль тяжело переваривается, и когда мы добавляем алкоголь в смесь, то это создает катастрофу в кишечнике. Происходящие химические реакции создают препятствие в усвоении железа.

Кофеин

Кофеин может маскировать угнетающее действие алкоголя, заставляя пьющих увеличивать дозу алкогольных напитков, не осознавая этого. Как следствие, человек скорее опьянеет, но не почувствует этого вовремя.

Соленые продукты

Соленая пища, как картофель фри, может обезвожить вас и заставить выпить дополнительный бокал вина. Итак, в следующий раз, когда вы пойдете общаться с друзьями, пропустите картофель фри и выберите жареную курицу или овощи.

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