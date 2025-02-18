Специалисты назвали четыре точных даты для высадки сладкого перца: посеете в эти дни — урожай будет 100%

Чтобы получить хороший урожай сладкого перца, важно правильно определить время посадки. Делимся самыми благоприятными датами для посева семян этого овоща.

Сладкий перец – яркий и сочный овощ, имеющий уникальный вкус и прекрасно дополняющий разнообразные блюда. Его охотно выращивают те, кто ценит оригинальные салаты, ароматные супы и изысканные горячие блюда. Однако не все знают, что успеваемость урожая в значительной степени зависит от правильно выбранного времени посадки.

Когда высевать сладкий перец

Эту культуру выращивают из-за рассады, а посев семян можно начинать уже в ближайшее время. Специалисты рекомендуют ориентироваться на лунный календарь, определяющий три наиболее благоприятные даты для этого. Если посеять перец в эти дни, рассада будет крепкой и здоровой, что впоследствии обеспечит обильный урожай.

Лучшими днями для сева будут 19-21 февраля, а также 13-16, 18-19 и 22-24 марта.

Конкретные сроки могут изменяться в зависимости от погодных условий в вашем регионе. В целом ранние сорта рекомендуется высевать в феврале-марте, тогда как поздним сортам больше подходит период с марта по апрель.

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